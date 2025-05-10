Сборная Казахстана по хоккею одержала сенсационную победу над Норвегией на старте ЧМ-2025

Сборная Казахстана по хоккею с шайбой одержала неожиданную победу над командой Норвегии в стартовом матче чемпионата мира 2025 года, проходящего в Дании и Швеции. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу казахстанцев, несмотря на то, что норвежцы считались фаворитами встречи. Победный гол был забит в третьем периоде, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Qostanay.TV .

Сборная Казахстана

Сегодня,10 мая 2025, года в датском Хернинге сборная Казахстана по хоккею с шайбой начала своё выступление на чемпионате мира с сенсационной победы над командой Норвегии. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу казахстанцев.

В первом периоде норвежцы открыли счёт благодаря шайбе Йоханнеса Йоханнесена. Однако во втором периоде казахстанцы сравняли счёт — гол в большинстве забил Роман Старченко. Решающая шайба была заброшена в третьем периоде Владимиром Волковым, который принёс своей команде победу.

Этот результат стал неожиданным, учитывая, что Норвегия считалась фаворитом встречи. Следующий матч сборная Казахстана проведёт против команды Германии 11 мая 2025 года