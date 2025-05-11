Обещал грузовики: казахстанца экстрадировали из Польши по делу о мошенничестве на 45 миллионов тенге

Гражданин Казахстана, подозреваемый в мошенничестве на сумму 45 миллионов тенге, экстрадирован из Польши. В 2023 году он пообещал привезти два грузовика из Европы, получил предоплату и скрылся. В феврале 2025 года его задержали в польском городе Бодзентын и передали казахстанским властям, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Генеральную прокуратур у Республики Казахстан.

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Генеральная прокуратура Республики Казахстан сообщила об экстрадиции из Польши гражданина, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. По данным следствия, в 2023 году мужчина получил от клиента 45 миллионов тенге, пообещав доставить из Польши два грузовых автомобиля. Однако свои обязательства он не выполнил и скрылся с деньгами.

В феврале 2025 года подозреваемый был задержан в польском городе Бодзентын. Экстрадиция стала возможной благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел Казахстана. Польская сторона удовлетворила запрос на выдачу подозреваемого.

В настоящее время мужчина водворен в следственный изолятор. В отношении него продолжается досудебное расследование. Согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан, за совершение мошенничества в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.