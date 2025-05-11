Казахстан в ЕАЭС: экономические достижения и ключевые выгоды для страны

Казахстан, находясь в центре Евразии, активно использует своё географическое положение для развития экономического сотрудничества. Участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) способствует привлечению инвестиций, расширению внешней торговли и модернизации национальной экономики. Отмена таможенного декларирования и унификация технических регламентов облегчают бизнесу доступ к рынкам стран-членов союза, сообщает Lada.kz . со ссылкой на inbusiness.kz .

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Ключевые преимущества участия в ЕАЭС

Республика Казахстан, расположенная в центре Евразии, играет ключевую роль в соединении Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Страна активно участвует в международных и региональных организациях, включая Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который зарекомендовал себя как одно из самых динамичных интеграционных объединений в Евразии.

Основная цель ЕАЭС — обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Основные выгоды для Казахстана

Участие в ЕАЭС приносит Казахстану ряд значимых преимуществ:

Отмена таможенного декларирования:

Это позволяет обеспечить беспрепятственное движение товаров, сокращая временные и финансовые издержки для бизнеса.

Создание единых условий торговли:

Взаимная торговля между государствами-членами ЕАЭС осуществляется без таможенных пошлин и сборов, а также без применения нетарифных мер.

Взаимное признание сертификатов:

Казахстан и другие участники союза признают сертификаты санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности, что упрощает контроль на границах с Россией и Кыргызстаном.

Унификация технических регламентов:

Введение единых стандартов освобождает предпринимателей от дополнительных требований к безопасности продукции и процедур оценки соответствия.

Унификация технических регламентов

На сегодняшний день в рамках ЕАЭС принято 52 технических регламента, из которых 48 уже вступили в силу. Они охватывают широкий спектр продукции и услуг, что способствует снижению издержек для производителей и повышению качества товаров.

Экономические выгоды для Казахстана

Введение единых правил торговли и отмена таможенных барьеров позволяют:

Снизить затраты для бизнеса и увеличить объёмы товарооборота.

Обеспечить доступ к более широкому ассортименту товаров.

Снизить конечную стоимость продукции для потребителей.

Повысить конкурентоспособность казахстанских товаров на внешних рынках.

Таким образом, участие Казахстана в ЕАЭС не только укрепляет экономические связи со странами региона, но и способствует привлечению инвестиций и модернизации национальной экономики.