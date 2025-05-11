Казахстан в ЕАЭС: экономические достижения и ключевые выгоды для страны

Казахстан, находясь в центре Евразии, активно использует своё географическое положение для развития экономического сотрудничества. Участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) способствует привлечению инвестиций, расширению внешней торговли и модернизации национальной экономики. Отмена таможенного декларирования и унификация технических регламентов облегчают бизнесу доступ к рынкам стран-членов союза, сообщает Lada.kz. со ссылкой на inbusiness.kz.
Республика Казахстан, расположенная в центре Евразии, играет ключевую роль в соединении Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Страна активно участвует в международных и региональных организациях, включая Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который зарекомендовал себя как одно из самых динамичных интеграционных объединений в Евразии.
Основная цель ЕАЭС — обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Участие в ЕАЭС приносит Казахстану ряд значимых преимуществ:
Отмена таможенного декларирования:
Это позволяет обеспечить беспрепятственное движение товаров, сокращая временные и финансовые издержки для бизнеса.
Создание единых условий торговли:
Взаимная торговля между государствами-членами ЕАЭС осуществляется без таможенных пошлин и сборов, а также без применения нетарифных мер.
Взаимное признание сертификатов:
Казахстан и другие участники союза признают сертификаты санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности, что упрощает контроль на границах с Россией и Кыргызстаном.
Унификация технических регламентов:
Введение единых стандартов освобождает предпринимателей от дополнительных требований к безопасности продукции и процедур оценки соответствия.
На сегодняшний день в рамках ЕАЭС принято 52 технических регламента, из которых 48 уже вступили в силу. Они охватывают широкий спектр продукции и услуг, что способствует снижению издержек для производителей и повышению качества товаров.
Введение единых правил торговли и отмена таможенных барьеров позволяют:
Снизить затраты для бизнеса и увеличить объёмы товарооборота.
Обеспечить доступ к более широкому ассортименту товаров.
Снизить конечную стоимость продукции для потребителей.
Повысить конкурентоспособность казахстанских товаров на внешних рынках.
Таким образом, участие Казахстана в ЕАЭС не только укрепляет экономические связи со странами региона, но и способствует привлечению инвестиций и модернизации национальной экономики.
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