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10.05.2025, 20:51

Казахстан в ЕАЭС: экономические достижения и ключевые выгоды для страны

Новости Казахстана 0 419

Казахстан, находясь в центре Евразии, активно использует своё географическое положение для развития экономического сотрудничества. Участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) способствует привлечению инвестиций, расширению внешней торговли и модернизации национальной экономики. Отмена таможенного декларирования и унификация технических регламентов облегчают бизнесу доступ к рынкам стран-членов союза, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на inbusiness.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Ключевые преимущества участия в ЕАЭС

Республика Казахстан, расположенная в центре Евразии, играет ключевую роль в соединении Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Страна активно участвует в международных и региональных организациях, включая Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который зарекомендовал себя как одно из самых динамичных интеграционных объединений в Евразии.

Основная цель ЕАЭС — обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Основные выгоды для Казахстана

Участие в ЕАЭС приносит Казахстану ряд значимых преимуществ:

  • Отмена таможенного декларирования:
    Это позволяет обеспечить беспрепятственное движение товаров, сокращая временные и финансовые издержки для бизнеса.

  • Создание единых условий торговли:
    Взаимная торговля между государствами-членами ЕАЭС осуществляется без таможенных пошлин и сборов, а также без применения нетарифных мер.

  • Взаимное признание сертификатов:
    Казахстан и другие участники союза признают сертификаты санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности, что упрощает контроль на границах с Россией и Кыргызстаном.

  • Унификация технических регламентов:
    Введение единых стандартов освобождает предпринимателей от дополнительных требований к безопасности продукции и процедур оценки соответствия.

Унификация технических регламентов

На сегодняшний день в рамках ЕАЭС принято 52 технических регламента, из которых 48 уже вступили в силу. Они охватывают широкий спектр продукции и услуг, что способствует снижению издержек для производителей и повышению качества товаров.

Экономические выгоды для Казахстана

Введение единых правил торговли и отмена таможенных барьеров позволяют:

  • Снизить затраты для бизнеса и увеличить объёмы товарооборота.

  • Обеспечить доступ к более широкому ассортименту товаров.

  • Снизить конечную стоимость продукции для потребителей.

  • Повысить конкурентоспособность казахстанских товаров на внешних рынках.

Таким образом, участие Казахстана в ЕАЭС не только укрепляет экономические связи со странами региона, но и способствует привлечению инвестиций и модернизации национальной экономики.

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