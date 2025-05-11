В Норвегии открыт мемориал казахстанскому солдату

В коммуне Вествогёй на Лофотенских островах состоялось торжественное открытие мемориала в память о трёх советских солдатах, погибших при побеге из нацистского лагеря в марте 1945 года. Среди них был Иван Поворознюк, уроженец Костанайской области, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz .

Фото: МИД РК

В Норвегии почтили память трёх советских солдат, погибших в марте 1945 года при попытке побега из нацистского концлагеря, расположенного в местечке Остад. В числе погибших был Иван Поворознюк – солдат из Костанайской области. Мемориал установлен в коммуне Вествогёй на Лофотенских островах по инициативе группы местных жителей под руководством Пер-Коре Холдала и при активном содействии посольства Казахстана в Норвегии.

На церемонии открытия присутствовали представители местной администрации, общественники, посол Казахстана в Норвегии Адиль Турсунов, а также родственница Ивана Поворознюка – Лариса Кушнарёва. По мнению участников мероприятия, установка мемориала является важным шагом в деле сохранения исторической памяти и укрепления дружбы между народами Казахстана и Норвегии.

Иван Поворознюк родился в 1921 году в селе Алешинка Введенского района Костанайской области. В апреле 1941 года он был призван в ряды Красной армии. С марта 1942 года числился пропавшим без вести. Лишь спустя десятилетия, благодаря работе норвежских исследователей и дипломатической миссии Казахстана, удалось установить его судьбу и место гибели.

Во время Второй мировой войны на территории оккупированной Норвегии в концлагерях погибли свыше 15 000 советских военнопленных. За последние годы посольству Казахстана удалось установить имена 74 казахстанских солдат, захороненных в Норвегии в период с 1941 по 1945 годы.