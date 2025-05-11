Названы даты итоговых экзаменов для школьников Казахстана

Министерство просвещения определило график итоговой аттестации и сроки завершения 2024–2025 учебного года, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Pixabay

Министерство просвещения Республики Казахстан утвердило даты проведения выпускных экзаменов для школьников, а также график завершения учебного года.

Согласно информации ведомства, учащиеся 9-х классов будут сдавать итоговые экзамены с 29 мая по 10 июня 2025 года. В этот период школьникам предстоит пройти четыре письменных испытания по обязательным предметам в рамках государственной итоговой аттестации.

Для выпускников 11-х классов экзаменационная кампания начнётся 30 мая и завершится 16 июня 2025 года. Студенты, завершающие среднее общее образование, сдадут пять экзаменов, один из которых будет проводиться в устной форме.

Церемонии вручения аттестатов об основном среднем и среднем общем образовании запланированы на период с 18 по 20 июня 2025 года. Эти мероприятия пройдут в учебных заведениях по всей стране.

Министерство напомнило, что порядок проведения аттестации соответствует действующим нормативным документам, и призвало родителей и школьников заранее ознакомиться с требованиями, чтобы своевременно подготовиться к экзаменам.