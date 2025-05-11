Тело 6-летнего ребенка найдено в реке в Акмолинской области

Тело ребенка обнаружили в реке Нура на десятые сутки масштабных поисковых работ, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.kz .

Фото: ДП Акмолинской области

В Акмолинской области завершились поиски 6-летнего мальчика, о пропаже которого было заявлено 30 апреля. Тело ребенка было обнаружено 10 мая в реке Нура спасателями ДЧС.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям региона, в поисковой операции были задействованы силы и техника ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей, а также города Астаны. Кроме того, к работам подключились сотрудники полиции, местных исполнительных органов, волонтеры и жители окрестных населенных пунктов.

К поискам ребенка были привлечены кинологическая служба, водолазы-спасатели и плавсредства. 10 мая силами ДЧС тело ребенка было найдено в реке Нура. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировал официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

В департаменте полиции напомнили, что заявление о безвестном исчезновении несовершеннолетнего поступило в правоохранительные органы 30 апреля. Сразу после регистрации заявления было возбуждено уголовное дело.

Как отметили в ведомстве, поиски длились более десяти суток и велись сотрудниками полиции, служб по чрезвычайным ситуациям, волонтёрами и неравнодушными гражданами. Расследование продолжается, ведутся необходимые следственные действия. По итогам будет принято окончательное процессуальное решение.