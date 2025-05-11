В Казахстане предложили изменить правила субсидирования авиабилетов для детей-туристов

Министерство туризма и спорта разработало проект поправок к правилам субсидирования стоимости авиаперелётов для несовершеннолетних в составе туристических групп по стране, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz .

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Министерство туризма и спорта Республики Казахстан инициировало изменения в действующие правила субсидирования стоимости авиабилетов, входящих в состав туристского продукта при перевозке несовершеннолетних пассажиров внутри страны.

Речь идёт о корректировке приказа Министра от 7 декабря 2021 года №375. Как отмечается, изменения направлены на приведение документа в соответствие с законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особого статуса города Туркестана и культурных центров за рубежом».

Согласно пояснительной записке, одной из ключевых новаций стала актуализация понятийного аппарата, что, по мнению разработчиков, обеспечит более точное и прозрачное регулирование процесса субсидирования авиаперевозок несовершеннолетних туристов. Это, в свою очередь, должно способствовать упрощению взаимодействия между государственными органами, туроператорами и авиаперевозчиками.

Проект изменений вынесен на публичное обсуждение, которое продлится до 23 мая 2025 года. Все заинтересованные граждане и организации могут оставить свои предложения и замечания на платформе «Открытые НПА».

Ожидается, что обновлённые нормы позволят сделать внутренний туризм более доступным для детей и станут стимулом для развития культурно-познавательных маршрутов на территории Казахстана.