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11.05.2025, 14:58

Землетрясение зафиксировали на Тенгизе

Новости Казахстана 0 3 260

В воскресенье, 11 мая, на западе Казахстана произошло землетрясение, эпицентр которого находился в районе месторождения Тенгиз, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz.

Фото: tengizchevroil.com
Фото: tengizchevroil.com

На западе Казахстана, в районе Тенгизского нефтегазового месторождения, произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает издание «Ак Жайык» со ссылкой на данные Геологической службы США.

Сейсмическое событие было зафиксировано в воскресенье, 11 мая, в 11:44 по местному времени. Работники, находившиеся на месторождении в момент подземных толчков, также подтвердили факт землетрясения. По их словам, продолжительность толчков составила около пяти секунд.

Согласно предварительной информации, гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Эти данные также подтверждаются сведениями Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), где указывается, что землетрясение произошло в 11:45 с магнитудой 4,2.

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