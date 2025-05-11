Бывшего акима подозревают в изнасиловании 23-летней девушки

В Карагандинской области возбуждено уголовное дело против экс-акима одного из поселков по подозрению в изнасиловании местной жительницы, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: istockphoto.com

Бывший аким одного из поселков Шетского района Карагандинской области стал фигурантом уголовного дела по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе департамента полиции региона.

По данным ведомства, потерпевшая самостоятельно обратилась в полицию с соответствующим заявлением. В тот же день предполагаемый подозреваемый был задержан и помещён в изолятор временного содержания. Впоследствии судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Однако, как уточнили в полиции, надзорный орган подал частное апелляционное ходатайство, в результате чего мера пресечения была изменена. Суд удовлетворил ходатайство, и подозреваемый вновь был водворён в следственный изолятор, где он содержится на данный момент. Расследование продолжается. Подробности дела в интересах следствия не разглашаются.

Между тем в акимате Шетского района пояснили, что на момент возбуждения уголовного дела подозреваемый уже не занимал должность акима поселка. В официальном комментарии отмечается, что «данное дело носит частный характер».