Работу налоговой системы временно приостановят в Казахстане

Комитет государственных доходов предупредил граждан о краткосрочной недоступности модуля «Лицевые счета» в системе налогового администрирования, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz .

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Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщил о проведении плановых технических работ в информационной системе «Интегрированная система налогового администрирования» (ИСНА). Об этом официально проинформировали граждан страны, а также участников внешнеэкономической деятельности.

Согласно заявлению КГД, работы будут проходить в следующем временном промежутке:

с 21:00 часов 11 мая 2025 года до 05:00 часов 12 мая 2025 года.

В указанный период временно будет недоступен модуль «Лицевые счета», а также сервис «Централизованные унифицированные лицевые счета» (ИС ЦУЛС), который обеспечивает отображение финансового состояния налогоплательщиков.

В связи с этим Комитет рекомендует заранее произвести оплату всех текущих платежей и налогов (ТПиН), чтобы избежать возможных технических трудностей и обеспечить положительное сальдо на лицевом счёте до начала технического обслуживания.