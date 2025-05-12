Работу налоговой системы временно приостановят в Казахстане

Комитет государственных доходов предупредил граждан о краткосрочной недоступности модуля «Лицевые счета» в системе налогового администрирования, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz.
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщил о проведении плановых технических работ в информационной системе «Интегрированная система налогового администрирования» (ИСНА). Об этом официально проинформировали граждан страны, а также участников внешнеэкономической деятельности.
Согласно заявлению КГД, работы будут проходить в следующем временном промежутке:
с 21:00 часов 11 мая 2025 года до 05:00 часов 12 мая 2025 года.
В указанный период временно будет недоступен модуль «Лицевые счета», а также сервис «Централизованные унифицированные лицевые счета» (ИС ЦУЛС), который обеспечивает отображение финансового состояния налогоплательщиков.
В связи с этим Комитет рекомендует заранее произвести оплату всех текущих платежей и налогов (ТПиН), чтобы избежать возможных технических трудностей и обеспечить положительное сальдо на лицевом счёте до начала технического обслуживания.
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