В Боровом мужчина с ножом угрожал семье на заправке: возбуждено уголовное дело

Инцидент с угрозами ножом на заправке в Боровом получил развитие после того, как участник конфликта рассказал о случившемся в социальных сетях, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz .

Фото: Pixabay

В районе Борового, на автозаправочной станции «Sinooil», произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Казахстанец Мурат Муссин опубликовал в социальных сетях подробности конфликта, который, по его словам, произошел при выезде из курортной зоны. Мужчина рассказал, что во время заправки автомобиля на него с агрессией и нецензурной лексикой напал водитель Toyota Camry. В ходе словесной перепалки оппонент якобы достал кухонный нож и начал угрожать.

Я мог ответить. Мог вмазать. Но рядом моя семья. Я не стал геройствовать. Сказал всё, что думаю – и уехал. Позже он снова подъехал. А номер машины, судя по всему, – служебный. Если она принадлежит какой-то организации, хочу поговорить с её руководством, - написал Муссин.

Позже стало известно, что автомобиль, участвовавший в конфликте, приписан к Республиканскому общественному объединению «Союз судей Республики Казахстан».

По информации Департамента полиции Акмолинской области, официального обращения от потерпевшего изначально не поступало. Однако после появления видео и публикации в социальных сетях личности участников были установлены. Житель Астаны, управлявший автомобилем, был доставлен в отделение полиции.

В ведомстве уточнили, что по факту угроз с применением холодного оружия возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Мурат Муссин заявил, что не намерен оставлять инцидент без правовой оценки и собирается добиваться справедливости в рамках закона.