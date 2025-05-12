В Казахстане чиновников будут наказывать за проступки на предыдущих должностях

В Казахстане утверждён новый порядок привлечения государственных служащих к дисциплинарной ответственности. Изменения касаются как политических, так и административных госслужащих, включая случаи совершения проступков на предыдущих должностях, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Президент Казахстана подписал указ от 2 мая 2025 года, которым внесены изменения в правила наложения дисциплинарных взысканий на государственных служащих. Обновлённые нормы касаются как политических, так и административных госслужащих и регламентируют порядок рассмотрения проступков, совершённых на предыдущих должностях.

В случае политических государственных служащих установлено, что дисциплинарная ответственность может наступать за проступки, совершённые на ранее занимаемой государственной должности. Если предыдущая должность также была политической, решение о дисциплинарных мерах принимает государственный орган, в котором было допущено нарушение, с применением норм, действующих для политических служащих.

Если же на момент совершения проступка служащий занимал административную должность, то соответствующий орган рассматривает вопрос о наказании по правилам, применимым к административным госслужащим.

Также указано, что дисциплинарное взыскание на политического госслужащего налагается уполномоченным лицом на последнем месте службы, при этом соблюдаются установленные сроки. При этом уточняется, что взыскание, не снятое ко дню прекращения полномочий, считается автоматически снятым с даты окончания срока полномочий.

Изменения коснулись и административных государственных служащих. Аналогично политическим, они могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные на предыдущих должностях.

Если прежняя должность была политической, применяется порядок, установленный для политических госслужащих. В случае, когда прежняя должность также была административной, ответственность наступает по правилам для административного корпуса.

Отдельно регламентированы действия уполномоченных лиц: они обязаны своевременно представлять материалы и данные, необходимые для приостановления или возобновления служебного расследования, а также способствовать объективному рассмотрению дела.

Служебное расследование по факту дисциплинарного проступка административного служащего назначается решением уполномоченного лица того органа, в котором был совершен проступок. О его начале в течение трёх рабочих дней информируется орган, где госслужащий трудится в настоящее время.

Рассмотрение результатов расследования осуществляет Комиссия соответствующего государственного органа. В случае рекомендации о наложении взыскания материалы передаются на последнее место службы госслужащего в течение пяти рабочих дней.

Окончательное решение о дисциплинарном взыскании принимает уполномоченное лицо последнего государственного органа, где служил сотрудник. При этом повторное расследование не проводится.

Также, как и для политических служащих, предусмотрено, что дисциплинарное взыскание, не отменённое до момента ухода со службы, считается снятым автоматически с даты её прекращения.

Как пояснили в Агентстве по делам государственной службы, данные изменения направлены на усиление ответственности и обеспечение надлежащего исполнения обязанностей государственными служащими.

Указ вступает в силу с 19 мая 2025 года.