В Усть-Каменогорске женщину по ошибке «похоронили» вместо матери

Жительница Алматы Сауле Абенова столкнулась с серьёзными последствиями из-за ошибки при оформлении свидетельства о смерти в Усть-Каменогорске. Вместо её умершей матери документ оформили на неё саму, что повлекло аннулирование удостоверения личности и блокировку банковских счетов, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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В Усть-Каменогорске в результате ошибки при оформлении свидетельства о смерти жительница Алматы Сауле Абенова была ошибочно признана умершей. Как рассказала женщина, 25 апреля 2025 года скончалась её мать, проживавшая в этом городе. Сауле приехала на похороны, а 29 апреля обратилась в поликлинику для получения официального документа о смерти.

По словам Абеновой, во время оформления данных в медицинской информационной системе произошёл технический сбой. Врач, заполнявшая форму, сообщила, что система зависла и попросила прийти позже. Однако после повторного визита Сауле узнала, что свидетельство о смерти было выдано не на её мать, а на неё саму.

Я пришла после обеда, и мне сообщили, что по ошибке вместо маминого ИИН внесли мой, поэтому свидетельство о смерти выдали на меня. Да, у нас с мамой одинаковые фамилии, но год рождения разный – 77 и 50. Соответственно, и ИИН начинается на 50 или 77, - рассказывает Сауле Абенова.

Как результат — все банковские счета женщины оказались заблокированными, удостоверение личности было аннулировано, а в Центре занятости через портал Enbek.kz поступила информация о её смерти, из-за чего она не смогла выйти на работу. Сауле пришлось задержаться в Усть-Каменогорске на 10 дней, так как без документов и доступа к деньгам она не могла вернуться в Алматы.

Хорошо, что здесь есть братишка - он помогает. Я остановилась в маминой квартире. Хоть на работу смогла позвонить и объяснить, почему не вышла в срок – потому что через электронную биржу труда Enbek.kz уже сообщили о моей смерти, - говорит Сауле Абенова.

По её словам, сотрудники поликлиники сообщили, что направили письмо в областное управление здравоохранения с просьбой аннулировать ошибочный документ. Её заверили, что вопрос решится в течение двух-трёх дней. Однако из-за майских праздников процесс затянулся.

Айгерим Шорбанова, терапевт, которая занималась оформлением документа, объяснила, что использует систему РПН (Регистр прикреплённого населения), с которой подобные сбои происходят регулярно.

Когда я вводила ИИН умершей и того, кто пришел за свидетельством, система зависла. Я сказала Сауле Абеновой, что лучше прийти позже. А когда документ вышел, увидела, что свидетельство оформлено на неё. Я сразу же сообщила об этом и ей, и руководству. В тот же день, 29 апреля, со стороны поликлиники было направлено письмо в облздрав с просьбой отозвать свидетельство?, - рассказала терапевт.

По словам врача, она ежедневно была на связи с Сауле, звонила в облздрав и следила за процессом. Она также выразила готовность компенсировать затраты, включая стоимость билетов, которые женщина не смогла использовать.

Шорбанова подчеркнула, что работает в медицине уже десять лет и с такой ситуацией столкнулась впервые.

Как стало известно, 8 мая в ЦОНе данные Сауле Абеновой были восстановлены, а ошибочно выданное свидетельство о смерти аннулировано. Тем не менее, банковские счета остаются заблокированными.

Для их разблокировки женщине необходимо подать заявление в налоговую инспекцию по месту регистрации – то есть уже в Алматы. Только после этого она сможет вновь получить доступ к своим финансам.