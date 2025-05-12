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12.05.2025, 11:37

Казахстанцы смогут получить по 1,5 млн тенге от государства на открытие бизнеса

Новости Казахстана 0 511

С 21 мая 2025 года стартует приём заявок на государственные гранты в размере 1 572 800 тенге для поддержки новых бизнес-идей, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана объявило о начале приёма заявок на получение безвозмездных грантов для реализации новых бизнес-идей. Первый поток стартует 21 мая 2025 года, подать заявку можно через портал Business.enbek.kz. По информации ведомства, в рамках первой волны планируется выдать 4 500 грантов.

Размер государственной поддержки составляет 400 МРП, что эквивалентно 1 572 800 тенге. Полученные средства предназначены исключительно для запуска или развития предпринимательской деятельности и не подлежат возврату. Каждый заявитель может воспользоваться данной возможностью только один раз.

В министерстве отметили, что выделяемые средства помогут начинающим предпринимателям раскрыть потенциал и наладить устойчивый источник дохода.

Условия подачи заявки

Для участия необходимо:

  • зарегистрироваться на портале Business.enbek.kz;
  • пройти автоматическую проверку на соответствие критериям участия;
  • скачать шаблон бизнес-плана, заполнить и загрузить его на портал;
  • оформить заявление и подписать его с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).

В случае отсутствия доступа к компьютеру или интернету, заявку можно подать через зоны самообслуживания в центрах обслуживания населения или карьерных центрах.

Кто может претендовать на грант

Право на получение гранта предоставляется следующим категориям граждан:

  • официально зарегистрированные безработные;
  • индивидуальные предприниматели со сроком регистрации не более трёх лет;
  • лица с инвалидностью;
  • обладатели статуса «кандас»;
  • межрегиональные переселенцы;
  • члены малообеспеченных семей;
  • супруги или родители из многодетных семей;
  • лица, воспитывающие ребёнка с инвалидностью (или их супруги);
  • получатели пособия по случаю потери кормильца.

Обязательным условием является наличие сертификата об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес». Срок действия документа не должен превышать трёх лет.

Целевое использование грантов

Полученные средства разрешается направлять на:

  • покупку инвентаря, оборудования, инструментов;
  • приобретение животных, птицы, семян, саженцев, кустарников;
  • оплату аренды помещений.

Гранты не выдаются на:

  • потребительские расходы;
  • погашение кредитов;
  • приобретение или строительство жилой недвижимости;
  • покупку земельных участков;
  • производство подакцизной продукции.

Рассмотрение заявок

Гранты распределяются центрами трудовой мобильности на основе решений районных и городских комиссий.

Претенденты должны представить свой бизнес-проект на заседании комиссии, где он оценивается по ряду критериев:

  • конкурентоспособность идеи;
  • проработка каналов сбыта;
  • финансовая устойчивость проекта;
  • уровень предпринимательских компетенций;
  • потенциал по созданию новых рабочих мест.

По итогам оценки комиссия выносит коллективное решение. Результаты направляются в личный кабинет заявителя на портале.

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