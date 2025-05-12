Казахстанцы смогут получить по 1,5 млн тенге от государства на открытие бизнеса

С 21 мая 2025 года стартует приём заявок на государственные гранты в размере 1 572 800 тенге для поддержки новых бизнес-идей, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана объявило о начале приёма заявок на получение безвозмездных грантов для реализации новых бизнес-идей. Первый поток стартует 21 мая 2025 года, подать заявку можно через портал Business.enbek.kz. По информации ведомства, в рамках первой волны планируется выдать 4 500 грантов.
Размер государственной поддержки составляет 400 МРП, что эквивалентно 1 572 800 тенге. Полученные средства предназначены исключительно для запуска или развития предпринимательской деятельности и не подлежат возврату. Каждый заявитель может воспользоваться данной возможностью только один раз.
В министерстве отметили, что выделяемые средства помогут начинающим предпринимателям раскрыть потенциал и наладить устойчивый источник дохода.
Условия подачи заявки
Для участия необходимо:
В случае отсутствия доступа к компьютеру или интернету, заявку можно подать через зоны самообслуживания в центрах обслуживания населения или карьерных центрах.
Кто может претендовать на грант
Право на получение гранта предоставляется следующим категориям граждан:
Обязательным условием является наличие сертификата об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес». Срок действия документа не должен превышать трёх лет.
Целевое использование грантов
Полученные средства разрешается направлять на:
Гранты не выдаются на:
Рассмотрение заявок
Гранты распределяются центрами трудовой мобильности на основе решений районных и городских комиссий.
Претенденты должны представить свой бизнес-проект на заседании комиссии, где он оценивается по ряду критериев:
По итогам оценки комиссия выносит коллективное решение. Результаты направляются в личный кабинет заявителя на портале.
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