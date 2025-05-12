Россия выдала Казахстану объявленного в международный розыск преступника

Гражданин Казахстана, скрывавшийся в России после осуждения за тяжкое преступление, экстрадирован на родину и помещён в следственный изолятор, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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По данным Генеральной прокуратуры, из России в Казахстан был экстрадирован гражданин, находившийся в международном розыске за уклонение от отбывания уголовного наказания.

Ранее осуждённый был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошёл в 2023 году в городе Риддере, где в результате конфликта он нанёс потерпевшему несколько ножевых ранений в область головы и тела. Благодаря своевременной медицинской помощи, пострадавшего удалось спасти.

На момент вынесения приговора суд назначил ему наказание, не связанное с лишением свободы. Однако мужчина скрылся от исполнения наказания, в результате чего был объявлен в международный розыск.

В сентябре 2024 года он был задержан на территории Алтайского края Российской Федерации. После подачи соответствующего запроса Генеральной прокуратурой Казахстана, российская сторона одобрила его экстрадицию.

На сегодняшний день фигурант дела водворён в следственный изолятор. В Генпрокуратуре уточнили, что теперь осуждённому предстоит отбывать наказание в виде реального лишения свободы сроком более двух лет.