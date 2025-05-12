Вор-неудачник попал на видео в Алматы

Попытка кражи в одном из банков Алматы завершилась неудачей – злоумышленник не справился с бронированным стеклом и вскоре был задержан, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр из видео

В Алматы правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в попытке совершения кражи в ночное время. Как сообщили в управлении криминальной полиции, инцидент произошел ночью, когда неизвестный проник в здание через окно, намереваясь добраться до кассового узла.

Однако его попытка оказалась безуспешной – преступник не смог преодолеть бронированное стекло, защищающее кассу. Поняв, что дальнейшие действия бессмысленны, он покинул место происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления криминальной полиции совместно с оперативной группой Жетысуского района, личность злоумышленника была установлена. Им оказался 32-летний мужчина, которого задержали в кратчайшие сроки.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются.