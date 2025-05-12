В Казахстане медсёстрам разрешат выписывать рецепты на лекарства

Минздрав рассматривает возможность наделить средний медперсонал правом выписывать рецепты пациентам при наличии врачебного назначения, передает Lada.kz со ссылкой на CMN.kz.
Министерство здравоохранения Казахстана планирует расширить полномочия среднего медицинского персонала, предоставив им право самостоятельно выписывать рецепты на лекарственные средства, назначенные ранее врачом.
Согласно пояснениям заместителя премьер-министра Ермека Кошербаева, с июля 2023 года пациенты, находящиеся на диспансерном учёте, могут получать рецепты на срок до трёх месяцев. В поликлиниках уже внедрена система, позволяющая выдавать лекарства и медицинские изделия по QR-коду, SMS-коду или в бумажной форме.
В настоящее время Министерством прорабатывается вопрос выписывания рецептов на ЛС средним медицинским персоналом при наличии назначения врача, т.е. пациентам с хроническими заболеваниями для получения рецептов будет достаточно обратиться к ним без необходимости визита к врачу, - отметил Кошербаев.
Он также подчеркнул, что проект «Социальный кошелёк» обеспечивает прозрачность при получении медицинских услуг. На сегодняшний день эта система охватывает 744 медицинские организации и позволяет выдать более 5,7 миллиона лекарственных средств и медизделий.
Кроме того, Министерство здравоохранения ведёт работу по обновлению перечня закупаемых лекарств, учитывая современные медицинские разработки и исключая устаревшие препараты. В апреле 2025 года из списка амбулаторного лекарственного обеспечения были исключены 32 нозологии, не оказывающие влияния на показатели смертности и продолжительности жизни.
В то же время минздрав разработал изменения, предусматривающие перенос 12 социально значимых заболеваний из пакета гарантий объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
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