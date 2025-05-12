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12.05.2025, 14:14

В Казахстане медсёстрам разрешат выписывать рецепты на лекарства

Новости Казахстана 0 454

Минздрав рассматривает возможность наделить средний медперсонал правом выписывать рецепты пациентам при наличии врачебного назначения, передает Lada.kz со ссылкой на CMN.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Министерство здравоохранения Казахстана планирует расширить полномочия среднего медицинского персонала, предоставив им право самостоятельно выписывать рецепты на лекарственные средства, назначенные ранее врачом.

Согласно пояснениям заместителя премьер-министра Ермека Кошербаева, с июля 2023 года пациенты, находящиеся на диспансерном учёте, могут получать рецепты на срок до трёх месяцев. В поликлиниках уже внедрена система, позволяющая выдавать лекарства и медицинские изделия по QR-коду, SMS-коду или в бумажной форме.

В настоящее время Министерством прорабатывается вопрос выписывания рецептов на ЛС средним медицинским персоналом при наличии назначения врача, т.е. пациентам с хроническими заболеваниями для получения рецептов будет достаточно обратиться к ним без необходимости визита к врачу, - отметил Кошербаев.

Он также подчеркнул, что проект «Социальный кошелёк» обеспечивает прозрачность при получении медицинских услуг. На сегодняшний день эта система охватывает 744 медицинские организации и позволяет выдать более 5,7 миллиона лекарственных средств и медизделий.

Кроме того, Министерство здравоохранения ведёт работу по обновлению перечня закупаемых лекарств, учитывая современные медицинские разработки и исключая устаревшие препараты. В апреле 2025 года из списка амбулаторного лекарственного обеспечения были исключены 32 нозологии, не оказывающие влияния на показатели смертности и продолжительности жизни.

В то же время минздрав разработал изменения, предусматривающие перенос 12 социально значимых заболеваний из пакета гарантий объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

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