Появились данные о текущем состоянии Сары Назарбаевой

Сара Назарбаева находится на лечении в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента, и в настоящее время ее состояние остается тяжелым, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: скриншот из Facebook Рафаэля Гасанова

Как стало известно 5 мая, состояние Сары Назарбаевой было оценено как тяжелое.

В настоящее время она проходит курс лечения в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента. По информации, предоставленной медицинским учреждением, все необходимые медицинские процедуры проводятся в соответствии с утвержденными стандартами и под наблюдением квалифицированных специалистов.

В госпитале также уточнили, что вся информация о состоянии здоровья пациентки, а также детали лечения остаются конфиденциальными, поскольку относятся к врачебной тайне.

Также в соответствии с принципами медицинской этики и профессиональной ответственности медицинские организации обязаны строго соблюдать режим конфиденциальности при работе с персональными медицинскими данными. Решение о неразглашении информации принято исключительно в интересах самой пациентки с целью обеспечения ее законных прав на приватность, уважения к личной жизни и защиты от возможного вмешательства в процесс лечения, - добавили в медицинском учреждении.

Сара Назарбаева родилась 12 февраля 1941 года в Карагандинской области. В 1962 году она вышла замуж за Нурсултана Назарбаева, а в 1963 году у них родилась первая дочь Дарига. Вскоре на свет появились и другие дочери – Динара и Алия.

До того, как ее дочери стали самостоятельными, Сара Назарбаева не часто появлялась на публике. Однако с 1990-х годов, когда дети начали взрослее, она активно занялась общественной деятельностью. В 1992 году она основала и возглавила Международный детский благотворительный фонд «Бобек», а через два года стала президентом фонда «SOS – детские деревни Казахстана».

Сара Назарбаева также возглавляла попечительский совет благотворительного фонда «Демография» и за свои заслуги в сфере благотворительности получила множество международных наград. Среди них – премии Всемирной организации здравоохранения им. Ихсана Дограмачи и «Золотое сердце» от Красного Креста России.

Напомним, что в конце декабря 2024 года в соцсетях распространилась ложная информация о смерти Сары Назарбаевой, которая позднее была опровергнута пресс-секретарем первого президента Айдосом Укибаем.