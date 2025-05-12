В Казахстане планируют упростить порядок присвоения статуса кандаса

До конца мая рабочая группа при Правительстве РК представит предложения по пересмотру механизма получения статуса кандаса с учётом современных реалий, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz .

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Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов подписал распоряжение о формировании рабочей группы, которая займётся разработкой предложений по корректировке порядка присвоения статуса кандаса. Документ предусматривает, что до 30 мая текущего года группа должна представить в аппарат Правительства предложения по изменению соответствующего механизма.

В рамках своей деятельности рабочая группа сосредоточится на подготовке законодательных поправок, направленных на пересмотр действующего порядка получения статуса кандаса. Напомним, этот статус присваивается этническим казахам и членам их семей казахской национальности, которые ранее не состояли в гражданстве Республики Казахстан.

В состав рабочей группы вошли представители ключевых государственных органов, включая заместителей премьер-министра, а также министров труда и социальной защиты населения, юстиции, науки и высшего образования, здравоохранения, иностранных дел и других ведомств. Кроме того, участие в разработке новых подходов примут заместители акимов всех регионов страны.

Согласно заявленным целям, ожидается, что предлагаемые изменения позволят упростить процесс получения статуса кандаса, сделать его более прозрачным и адаптированным к текущим социальным, экономическим и миграционным условиям.

Окончательные предложения рабочая группа должна представить в Правительство Республики Казахстан не позднее 30 мая 2025 года.