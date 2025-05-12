Казахстан откроет новые авиарейсы по десяти направлениям с мая 2025 года

С мая 2025 года в Казахстане стартует программа расширения международного авиасообщения – откроются рейсы в Венгрию, Германию, Турцию, Грузию, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Китай, Корею и Вьетнам, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Министерство транспорта Республики Казахстан объявило о запуске новых международных авиамаршрутов, начиная с мая 2025 года. Согласно заявлению ведомства, работа по расширению международного авиасообщения ведётся на постоянной основе, и в текущем году планируется открытие рейсов сразу в 10 стран – Венгрию, Германию, Турцию, Грузию, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Китай, Корею и Вьетнам.

В сообщении подчеркивается, что уже в мае начнут выполняться рейсы по новым направлениям, охватывающим Европу, Азию и страны СНГ. В частности, авиакомпания Scat анонсировала запуск следующих маршрутов из Шымкента:

с 27 мая начнутся рейсы в Будапешт (Венгрия) и Мюнхен (Германия) – по два рейса в неделю;

с 29 мая откроются маршруты в Шанхай (Китай) и Сеул (Корея), также по два рейса в неделю.

Авиакомпания Air Astana также расширяет географию полётов:

с 14 мая запланированы рейсы по маршруту Астана – Дананг (Вьетнам), два раза в неделю;

с 27 мая стартуют рейсы Атырау – Тбилиси (Грузия), трижды в неделю;

с 28 мая начнутся полёты по направлению Алматы – Ош (Кыргызстан), четыре раза в неделю;

с 31 мая – Атырау – Баку (Азербайджан), три раза в неделю.

Бюджетный перевозчик Fly Arystan также намерен расширить своё международное присутствие:

с 18 мая планируется открытие маршрута Алматы – Кульджа (Китай), два рейса в неделю;

с 28 мая начнутся полёты по маршруту Астана – Газипаша (Турция), дважды в неделю.

Кроме того, с 13 мая авиакомпания Azerbaijan Airlines увеличит частоту полётов по маршруту Астана – Баку с трёх до четырёх рейсов в неделю.