Казахстан откроет новые авиарейсы по десяти направлениям с мая 2025 года

С мая 2025 года в Казахстане стартует программа расширения международного авиасообщения – откроются рейсы в Венгрию, Германию, Турцию, Грузию, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Китай, Корею и Вьетнам, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Министерство транспорта Республики Казахстан объявило о запуске новых международных авиамаршрутов, начиная с мая 2025 года. Согласно заявлению ведомства, работа по расширению международного авиасообщения ведётся на постоянной основе, и в текущем году планируется открытие рейсов сразу в 10 стран – Венгрию, Германию, Турцию, Грузию, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Китай, Корею и Вьетнам.
В сообщении подчеркивается, что уже в мае начнут выполняться рейсы по новым направлениям, охватывающим Европу, Азию и страны СНГ. В частности, авиакомпания Scat анонсировала запуск следующих маршрутов из Шымкента:
Авиакомпания Air Astana также расширяет географию полётов:
Бюджетный перевозчик Fly Arystan также намерен расширить своё международное присутствие:
Кроме того, с 13 мая авиакомпания Azerbaijan Airlines увеличит частоту полётов по маршруту Астана – Баку с трёх до четырёх рейсов в неделю.
Комментарии0 комментарий(ев)