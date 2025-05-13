Подросток, напавший на ребёнка в лифте Астаны, освобождён от уголовной ответственност

Суд признал 14-летнего подростка, совершившего нападение с ножом в лифте, невменяемым и направил его на принудительное лечение в специализированное учреждение, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz .

Фото: Бауыржан Жуасбаев

В Астане специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних рассмотрел уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, проходящего под инициалом К., которого обвиняли в хулиганстве с применением ножа в общественном месте.

Инцидент произошёл 11 февраля 2025 года в лифте одного из жилых комплексов столицы. По данным следствия, подросток, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере и имеющий инвалидность II группы, нанёс ножевое ранение в область лица другому ребёнку.

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, на момент совершения деяния К. не осознавал характер и последствия своих действий в связи с хроническим психическим заболеванием. Эксперты установили, что подросток представляет потенциальную угрозу как для себя, так и для окружающих. На основании этих данных суд признал его невменяемым.

В связи с этим К. освобождён от уголовной ответственности в соответствии с законодательством. Суд постановил направить его на стационарное принудительное лечение с интенсивным наблюдением в специализированное медицинское учреждение, расположенное в селе Актас Талгарского района.

Как уточняется, решение суда на данный момент не вступило в законную силу.