Казахстанцев ждёт дополнительный выходной в честь Курбан айта

В 2025 году праздник Курбан айт выпадает на пятницу, 6 июня, в связи с чем казахстанцы получат дополнительные дни отдыха, передает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz .

Фото: Акорда

Жители Казахстана получат дополнительный выходной в июне 2025 года в связи с празднованием Курбан айта.

Согласно календарю, в 2025 году один из главных мусульманских праздников – Курбан айт – будет отмечаться в пятницу, 6 июня. Это даст возможность казахстанцам, работающим по пятидневной рабочей неделе, отдохнуть три дня подряд: 6, 7 и 8 июня (пятница, суббота и воскресенье).

Для тех, у кого установлена шестидневная рабочая неделя, выходными днями будут пятница – 6 июня, а также воскресенье – 8 июня. Суббота, 7 июня, для них останется рабочим днём.