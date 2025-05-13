Изымать старые паспорта казахстанцев предложили в МВД

Министерство внутренних дел Казахстана намерено внести изменения в правила, предусматривающие изъятие старого паспорта при получении нового документа, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото с сайта sozmedia.kz

Министерство внутренних дел Республики Казахстан опубликовало проект приказа, предполагающий изменение порядка оформления и замены документов, удостоверяющих личность.

Согласно документу, МВД предлагает при подаче заявления на получение нового паспорта изымать старый документ сразу, не дожидаясь завершения процедуры оформления нового. Это связано с участившимися случаями повторного использования недействительных паспортов, что создаёт риски с точки зрения правопорядка и безопасности.

При этом в проекте указано, что при необходимости временного использования старого паспорта до момента получения нового гражданин может оставить его у себя. Для этого потребуется написать заявление в произвольной форме, в котором необходимо указать причину, по которой документ требуется сохранить на время.

Проект приказа размещён на портале «Открытые НПА» и будет находиться на стадии публичного обсуждения до 26 мая текущего года.