Аудит обнаружил неэффективные траты в "Самрук-Энерго" на сумму 199 миллиардов тенге

Высшая аудиторская палата Республики Казахстан выявила неэффективные расходы в размере 199 миллиардов тенге в деятельности АО "Самрук-Энерго". Основные суммы связаны с приостановленными проектами, включая строительство Балхашской ТЭЦ и установку энергоблока №3 Экибастузской ГРЭС-2. Аудит также зафиксировал финансовые нарушения и системные недостатки в управлении компанией, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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По результатам аудита эффективности реализации государственной политики в сфере электроэнергетики, проведённого Высшей аудиторской палатой, в деятельности АО "Самрук-Энерго" были обнаружены неэффективные расходы на сумму 199 миллиардов тенге.

Среди наиболее крупных приостановленных проектов, приведших к значительным затратам, выделяются:

Строительство Балхашской ТЭC – 102 миллиарда тенге

Установка энергоблока №3 Экибастузской ГРЭС-2 – 61,2 миллиарда тенге

В целом, за последние 10 лет по группе АО "Самрук-Энерго" было реализовано всего четыре новых проекта. Это ставит под сомнение успешную реализацию стратегии развития, принятой в 2024 году, которая предусматривает запуск 25 проектов в ближайшие 10 лет.

Дополнительно, аудит выявил следующие нарушения:

Финансовые нарушения на сумму 66 миллионов тенге

Неэффективное планирование бюджетных средств – 9,5 миллиарда тенге

Неэффективное использование средств и активов – 104,7 миллиарда тенге

Также зафиксировано 72 процедурных нарушения и 35 системных недостатков в управлении компанией.

Эти данные поднимают вопросы о необходимости пересмотра текущих стратегий и улучшения механизмов контроля в сфере электроэнергетики.