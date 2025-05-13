18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
513.74
569.17
6.33
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.05.2025, 09:27

Аудит обнаружил неэффективные траты в "Самрук-Энерго" на сумму 199 миллиардов тенге

Новости Казахстана 0 380 Эшметова Светлана

Высшая аудиторская палата Республики Казахстан выявила неэффективные расходы в размере 199 миллиардов тенге в деятельности АО "Самрук-Энерго". Основные суммы связаны с приостановленными проектами, включая строительство Балхашской ТЭЦ и установку энергоблока №3 Экибастузской ГРЭС-2. Аудит также зафиксировал финансовые нарушения и системные недостатки в управлении компанией, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

По результатам аудита эффективности реализации государственной политики в сфере электроэнергетики, проведённого Высшей аудиторской палатой, в деятельности АО "Самрук-Энерго" были обнаружены неэффективные расходы на сумму 199 миллиардов тенге.

Среди наиболее крупных приостановленных проектов, приведших к значительным затратам, выделяются:

  • Строительство Балхашской ТЭC – 102 миллиарда тенге

  • Установка энергоблока №3 Экибастузской ГРЭС-2 – 61,2 миллиарда тенге

В целом, за последние 10 лет по группе АО "Самрук-Энерго" было реализовано всего четыре новых проекта. Это ставит под сомнение успешную реализацию стратегии развития, принятой в 2024 году, которая предусматривает запуск 25 проектов в ближайшие 10 лет.

Дополнительно, аудит выявил следующие нарушения:

  • Финансовые нарушения на сумму 66 миллионов тенге

  • Неэффективное планирование бюджетных средств – 9,5 миллиарда тенге

  • Неэффективное использование средств и активов – 104,7 миллиарда тенге

Также зафиксировано 72 процедурных нарушения и 35 системных недостатков в управлении компанией.

Эти данные поднимают вопросы о необходимости пересмотра текущих стратегий и улучшения механизмов контроля в сфере электроэнергетики.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Понять и простить
13.05.2025, 05:23
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле