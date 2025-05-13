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13.05.2025, 10:29

В Казахстане выявлен дефицит 4,5 тысячи энергетиков

Новости Казахстана 0 288

Высшая аудиторская палата Республики Казахстан выявила острую нехватку квалифицированных специалистов в сфере электроэнергетики. Дефицит кадров составляет около 4,5 тысячи человек, что препятствует модернизации и строительству новых мощностей. Среди причин — низкая заработная плата и снижение интереса молодежи к профессии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Кадровый кризис в энергетике

В ходе аудита эффективности реализации государственной политики в энергетической отрасли, проведенного Высшей аудиторской палатой под председательством Алихана Смаилова, была выявлена острая нехватка квалифицированных специалистов в сфере электроэнергетики. Дефицит кадров составляет около 4,5 тысячи человек.

В заключении аудита отмечается:

"Все это препятствует модернизации существующих и строительству новых мощностей, удержанию квалифицированных кадров".

Среди причин кадрового дефицита называются низкая заработная плата и снижение интереса молодежи к профессии.

Основные проблемы энергетики

Помимо кадрового дефицита, аудит выявил и другие системные проблемы:

  • Высокий уровень износа оборудования: В среднем 55% у генерирующих мощностей и 76% у сетей электроснабжения.

  • Старые электростанции: Многие станции работают со времен СССР, что увеличивает риск аварийности.

  • Несбалансированное распределение мощностей: Большая часть генерации сосредоточена в северных регионах, тогда как четверть потребления приходится на юг.

  • Недостаточная прозрачность тарифной политики: Неисполнение планов по модернизации активов и обеспечению прозрачности тарифов.

  • Зависимость от импорта оборудования: Это создает дополнительные риски для энергосистемы.

Структура энергосистемы

По данным Министерства энергетики, в Казахстане электроэнергию производят 233 электростанции.

  • 78% потребности республики в электричестве покрывается за счет тепловых электростанций.

  • Доля газотурбинных электростанций — 9,6%.

  • Гидроэлектростанции обеспечивают 8,5% энергии.

  • Возобновляемые источники — 3,9%.

Самодостаточными в плане генерации и потребления энергии остаются Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

Рекомендации аудита

Аудит подчеркивает необходимость:

  • Привлечения и удержания квалифицированных кадров.

  • Модернизации оборудования и инфраструктуры.

  • Балансировки распределения мощностей между регионами.

  • Повышения прозрачности тарифной политики.

Эти меры позволят стабилизировать ситуацию в энергетическом секторе и снизить риски для экономики страны.

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