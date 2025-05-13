В Казахстане выявлен дефицит 4,5 тысячи энергетиков

Высшая аудиторская палата Республики Казахстан выявила острую нехватку квалифицированных специалистов в сфере электроэнергетики. Дефицит кадров составляет около 4,5 тысячи человек, что препятствует модернизации и строительству новых мощностей. Среди причин — низкая заработная плата и снижение интереса молодежи к профессии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В ходе аудита эффективности реализации государственной политики в энергетической отрасли, проведенного Высшей аудиторской палатой под председательством Алихана Смаилова, была выявлена острая нехватка квалифицированных специалистов в сфере электроэнергетики. Дефицит кадров составляет около 4,5 тысячи человек.
В заключении аудита отмечается:
"Все это препятствует модернизации существующих и строительству новых мощностей, удержанию квалифицированных кадров".
Среди причин кадрового дефицита называются низкая заработная плата и снижение интереса молодежи к профессии.
Помимо кадрового дефицита, аудит выявил и другие системные проблемы:
Высокий уровень износа оборудования: В среднем 55% у генерирующих мощностей и 76% у сетей электроснабжения.
Старые электростанции: Многие станции работают со времен СССР, что увеличивает риск аварийности.
Несбалансированное распределение мощностей: Большая часть генерации сосредоточена в северных регионах, тогда как четверть потребления приходится на юг.
Недостаточная прозрачность тарифной политики: Неисполнение планов по модернизации активов и обеспечению прозрачности тарифов.
Зависимость от импорта оборудования: Это создает дополнительные риски для энергосистемы.
По данным Министерства энергетики, в Казахстане электроэнергию производят 233 электростанции.
78% потребности республики в электричестве покрывается за счет тепловых электростанций.
Доля газотурбинных электростанций — 9,6%.
Гидроэлектростанции обеспечивают 8,5% энергии.
Возобновляемые источники — 3,9%.
Самодостаточными в плане генерации и потребления энергии остаются Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.
Аудит подчеркивает необходимость:
Привлечения и удержания квалифицированных кадров.
Модернизации оборудования и инфраструктуры.
Балансировки распределения мощностей между регионами.
Повышения прозрачности тарифной политики.
Эти меры позволят стабилизировать ситуацию в энергетическом секторе и снизить риски для экономики страны.
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