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13.05.2025, 10:14

Как казахстанцам выбраться из нищеты: пошаговое руководство

Новости Казахстана 0 445

Финансовые трудности могут настигнуть каждого, но выход из них возможен при наличии чёткого плана и решимости. Пошаговая инструкция предлагает конкретные действия для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. От наведения порядка в жизни до создания финансовой подушки — каждый шаг приближает к стабильности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Прекратите жалеть себя

Осознание собственной ответственности за текущее положение — первый шаг к изменениям. Никто не вытащит вас из бедности, кроме вас самих.

"Главное — не ждать справедливости, а строить план."

2. Наведите порядок

Хаос в жизни и мыслях мешает двигаться вперёд. Уборка в доме, структурирование расходов и избавление от лишнего помогут обрести ясность.

"У тебя должно быть пространство и в доме, и в голове. Иначе туда не поместится ничего нового."

3. Сократите расходы до минимума

Откажитесь от ненужных трат: подписок, кафе, вредных привычек. Заморозьте все кредиты, кроме самых необходимых, и не берите новые.

"Задача — выйти в минимальные обязательства и начать копить даже по 500 тенге в неделю."

4. Начните зарабатывать

Ищите любую возможность для дохода: подработки, фриланс, продажа услуг или вещей. Даже небольшой ежедневный заработок — шаг вперёд.

"Ты не станешь богатым сразу. Но тебе нужно двигаться из точки '0'. Пусть хоть 5 000 тенге в день — но это уже шаг."

5. Обучайтесь бесплатно

Используйте доступные ресурсы: YouTube, подкасты, книги по финансам, курсы по продажам и маркетингу. Развивайте навыки, востребованные в современном мире.

"Главное — не потреблять мотивацию, а впитывать инструменты."

6. Создайте финансовую подушку

Начните с накопления 10 000 тенге, затем увеличьте сумму до 50 000 и более. Храните эти средства отдельно и не тратьте без крайней необходимости.

"Это твоя страховка от возврата в нищету."

7. Разработайте денежную стратегию

Ведите учёт доходов и расходов, определите цели и сроки их достижения. Используйте тетрадь или приложения для финансового планирования.

"Это твой бизнес — даже если ты бедный."

8. Измените окружение

Окружайте себя людьми, стремящимися к развитию. Избегайте тех, кто тянет вниз. Создайте позитивное информационное пространство.

"Если рядом таких нет — создавай своё инфопространство."

9. Не стыдитесь бедности

Бедность — не позор, а временное состояние. Стыдно не пытаться изменить свою жизнь.

"У тебя своя цель — выйти из этого навсегда."

10. Действуйте сейчас

Не откладывайте изменения на потом. Лучшее время начать — сейчас.

"Лучшее время начать — было вчера. Второе лучшее — сейчас."

Следуя этим шагам, можно постепенно выйти из бедности и построить стабильную финансовую основу для будущего.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Представители власти просто молодцы, всё что угодно придумают, но доход от недр простому народу не отдадут. Конституция не работает.
13.05.2025, 05:18
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