Беглого Талгата Ардана задержали в Турции

О задержании в Анталье экс-главы "Астана LRT" Талгата Ардана заявили в КНБ РК, об этом сообщает Lada.kz .

Талгат Ардан. Фото: alrt.kz

В сентябре 2019 года Генеральной прокуратурой Казахстана в Министерство юстиции Турции был направлен запрос о выдаче объявленного в международный розыск экс-главы ТОО "Астана LRT" гражданина Казахстана Талгата Ардана.

В связи с этим компетентными органами Турецкой Республики проводились соответствующие разыскные мероприятия.

"В текущем году КНБ установлено его точное местонахождение, после чего правоохранительными органами Турции проведено задержание в городе Анталье. 9 мая судом Антальи принято решение о депортации Т. Ардана в Казахстан, и в настоящее время он содержится под стражей", - говорится в сообщении.

В мае 2023 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны заочно приговорил Талгата Ардана и бывшего заместителя акима Астаны Каната Султанбекова к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Они признаны виновными в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проектов легкорельсового транспорта (LRT), BRT, ITS, технадзора и проекта ASTRA. Ущерб, причинённый ТОО City Transportation Systems, составил свыше 85 миллиардов тенге.

Ранее Антикоррупционная служба сообщала, что Ардан находится в Турции, а Султанбеков — в США. В отношении Ардана проводились оперативно-разыскные мероприятия в рамках сотрудничества Генеральной прокуратуры Казахстана и Национального бюро Интерпола с компетентными органами иностранных государств.