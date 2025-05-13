Засуха угрожает урожаю: в 11 регионах Казахстана ожидается дефицит влаги

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил о прогнозируемой засухе в ряде регионов Казахстана. Жаркий апрель и недостаток осадков могут привести к дефициту почвенной влаги, особенно в западных и южных областях. Аграриям рекомендуется ускорить посевные работы, чтобы минимизировать потери урожая, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Прогноз на май: где ожидается засуха?

На заседании правительства 13 мая 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев озвучил прогноз о возможной засухе в нескольких регионах Казахстана. По его словам, несмотря на тёплую и снежную зиму, жаркий апрель способствовал активному испарению влаги, что может привести к дефициту почвенной влаги в период сева.

"На посевных площадях севера и центра страны влагозапасы в основном удовлетворительные и оптимальные. Однако жаркий апрель способствовал активному испарению, идёт быстрая потеря влаги, в связи с чем запасы почвенной влаги в Западно-Казахстанской области в период сева ожидаются недостаточные. Посевные работы в зерносеющих регионах рекомендуется провести раньше климатических дат", — отметил министр.

Регионы под угрозой засухи

Согласно прогнозу, в мае засуха ожидается в следующих регионах:

Юг Костанайской области

Юго-западная часть Западно-Казахстанской области

Мангистауская область

Северо-западная часть Кызылординской области

Север Алматинской и Жамбылской областей

Юг Карагандинской области

Отдельные районы Актюбинской, Атырауской, Абайской и Туркестанской областей

Прогноз на лето

Министр подчеркнул, что в июне среднемесячная температура воздуха на большей части Казахстана ожидается в пределах нормы — от 17–20 градусов на севере и в центре страны до 23–25 градусов на западе.

На юго-западе и крайнем юге температура будет выше нормы, достигая до 45 градусов. Осадки на западе и северо-востоке страны будут в пределах нормы, на остальной территории — преимущественно меньше нормы.

В июле температура воздуха ожидается в пределах нормы, а на востоке и юго-востоке страны — на 1 градус выше климатической нормы. Осадки в основном прогнозируются в пределах многолетних норм, лишь на крайнем северо-западе, севере, юге и юго-востоке количество осадков ожидается выше нормы.

Август и сентябрь — благоприятные месяцы

По предварительному прогнозу, август и сентябрь месяцы прогнозируются благоприятными для формирования урожая и уборочных работ.

В связи с прогнозируемой засухой, Министерство экологии и природных ресурсов рекомендует аграриям провести посевные работы раньше климатических сроков, чтобы минимизировать возможные потери урожая.