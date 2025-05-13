Путешествия "вслепую": новый тренд в казахстанском туризме

В Казахстане набирает популярность новый формат отдыха — "путешествия вслепую", предлагаемые по системе "Фортуна". Туристы бронируют туры с гарантированной категорией отеля, но без предварительного знания его названия, что позволяет сэкономить на стоимости поездки. Этот подход привлекает любителей сюрпризов и тех, кто ищет выгодные предложения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lada.kz .

Фото pixabay.com

Что такое "Фортуна"

Тур по системе "Фортуна" — это возможность отдохнуть за границей по более доступной цене, но с элементом неожиданности. При бронировании такого тура туристу гарантируется определенная категория отеля (например, 4 звезды), но название самого отеля заранее неизвестно.

"Это отличный способ предложить клиентам отдых по более доступной цене, не жертвуя уровнем сервиса", — отметили представители компании.

Основная идея такого тура — снижение стоимости за счет отказа от предварительного выбора конкретного отеля.

"Взамен турист получает гарантированную категорию отеля, а окончательный выбор гостиницы определяется уже на месте, после прилета", — добавили в компании.

Система "Фортуна" позволяет путешественникам бронировать туры с гарантированной звездностью отеля, но без возможности заранее узнать его название. Как уточнили в турфирме, главный критерий при подборе отеля — его категория, а не конкретное имя или популярность на туристических сайтах.

"Отзывы, рейтинг сервиса и инфраструктура в этом случае не играют роли, что превращает поездку в своего рода лотерею", — подчеркнули специалисты.

Как это работает

После прилета туриста встречает принимающая сторона, которая сообщает, в какой отель его поселят, и организует трансфер.

"Влиять на выбор конкретного района или региона размещения почти невозможно — такие случаи крайне редки", — рассказали представители турфирмы.

Основной критерий подбора отеля — это его звездность.

"Если турист выбрал тур с отелем 4 звезды, ему действительно достанется отель этой категории, но его уровень может значительно варьироваться", — пояснили представители компании.

Что делать, если что-то пошло не так

Если турист по приезде поймет, что отель не соответствует его ожиданиям, сменить его можно, но, как правило, только с доплатой за более высокий класс.

"Все дополнительные расходы в таком случае ложатся на туриста", — подчеркнули в компании.

Если отель не соответствует заявленной категории или качество сервиса оставляет желать лучшего, турист имеет право обратиться с жалобой к туроператору или в соответствующие контролирующие органы.

Таким образом, система "Фортуна" предлагает путешественникам возможность сэкономить на отдыхе, добавляя элемент неожиданности и приключения в поездку.