18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
513.74
569.17
6.33
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.05.2025, 13:03

Путешествия "вслепую": новый тренд в казахстанском туризме

Новости Казахстана 0 236

В Казахстане набирает популярность новый формат отдыха — "путешествия вслепую", предлагаемые по системе "Фортуна". Туристы бронируют туры с гарантированной категорией отеля, но без предварительного знания его названия, что позволяет сэкономить на стоимости поездки. Этот подход привлекает любителей сюрпризов и тех, кто ищет выгодные предложения, сообщает  Lada.kz  со ссылкой на  Lada.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Что такое "Фортуна"

Тур по системе "Фортуна" — это возможность отдохнуть за границей по более доступной цене, но с элементом неожиданности. При бронировании такого тура туристу гарантируется определенная категория отеля (например, 4 звезды), но название самого отеля заранее неизвестно.

"Это отличный способ предложить клиентам отдых по более доступной цене, не жертвуя уровнем сервиса", — отметили представители компании.

Основная идея такого тура — снижение стоимости за счет отказа от предварительного выбора конкретного отеля.

"Взамен турист получает гарантированную категорию отеля, а окончательный выбор гостиницы определяется уже на месте, после прилета", — добавили в компании.

Система "Фортуна" позволяет путешественникам бронировать туры с гарантированной звездностью отеля, но без возможности заранее узнать его название. Как уточнили в турфирме, главный критерий при подборе отеля — его категория, а не конкретное имя или популярность на туристических сайтах.

"Отзывы, рейтинг сервиса и инфраструктура в этом случае не играют роли, что превращает поездку в своего рода лотерею", — подчеркнули специалисты.

Как это работает

После прилета туриста встречает принимающая сторона, которая сообщает, в какой отель его поселят, и организует трансфер.

"Влиять на выбор конкретного района или региона размещения почти невозможно — такие случаи крайне редки", — рассказали представители турфирмы.

Основной критерий подбора отеля — это его звездность.

"Если турист выбрал тур с отелем 4 звезды, ему действительно достанется отель этой категории, но его уровень может значительно варьироваться", — пояснили представители компании.

Что делать, если что-то пошло не так

Если турист по приезде поймет, что отель не соответствует его ожиданиям, сменить его можно, но, как правило, только с доплатой за более высокий класс.

"Все дополнительные расходы в таком случае ложатся на туриста", — подчеркнули в компании.

Если отель не соответствует заявленной категории или качество сервиса оставляет желать лучшего, турист имеет право обратиться с жалобой к туроператору или в соответствующие контролирующие органы.

Таким образом, система "Фортуна" предлагает путешественникам возможность сэкономить на отдыхе, добавляя элемент неожиданности и приключения в поездку.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле