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13.05.2025, 13:40

Проблемы в энергетике: завышенные тарифы и отсутствие контроля в Казахстане

Новости Казахстана 0 357

Высшая аудиторская палата Казахстана обнаружила системные нарушения в формировании тарифов на электроэнергию. Отсутствие прозрачности и контроля со стороны Министерства энергетики привело к завышению тарифов на 34,7 миллиарда тенге. Потребители вынуждены оплачивать необоснованные расходы, что вызывает обеспокоенность в обществе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Серьёзные нарушения в энергетическом секторе

В результате аудита эффективности реализации государственной политики в сфере электроэнергетики, проведённого Высшей аудиторской палатой (ВАП), выявлены серьёзные нарушения в формировании тарифов на электроэнергию в Казахстане. Отчёт ВАП указывает на отсутствие у Министерства энергетики функции по мониторингу затрат на производство и реализацию электроэнергии, что напрямую влияет на обоснованность предельных тарифов для энергокомпаний.

"Тарифы для электростанций утверждаются без публичных слушаний. Сметы и отчёты об их исполнении не публикуются", — говорится в аудите.

Балансирующий рынок под подозрением

Особое внимание уделено балансирующему рынку электроэнергии. Оператор этого рынка, АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности" (КОREМ), использует программное обеспечение, которое не прошло тестирование по информационной безопасности и не введено в промышленную эксплуатацию.

Формулы, по которым утверждаются тарифы на балансирующем рынке, признаны непрозрачными и допускающими избирательное применение значений. Это привело к завышению тарифа на 34,7 миллиарда тенге, которые в итоге оплатили потребители.

Также отмечается, что формулы расчёта дисбалансов и штрафов на балансирующем рынке содержат неясные и сложные параметры, затрудняющие прогнозирование и подачу заявок со стороны участников.

Неконтролируемые провайдеры

Ещё одной проблемой является резкий рост провайдеров на рынке электроэнергии. Сейчас в этой роли выступают 18 юридических лиц, чья деятельность не регулируется, а объёмы и цены электроэнергии формируются на основе договорных условий.

"Это создаёт условия для сокрытия реальных объёмов выработки и потребления электроэнергии, а также снижает прозрачность всего рынка", — подчёркивается в заключении.

Рекомендации ВАП

В связи с выявленными проблемами ВАП рекомендует:

  • Усилить роль Министерства энергетики в тарифном регулировании и мониторинге затрат;

  • Внедрить публичные процедуры при утверждении тарифов;

  • Обеспечить информационную безопасность расчётных систем;

  • Пересмотреть подход к балансирующему рынку и деятельности провайдеров.

Ранее сообщалось, что у "Самрук-Энерго" были выявлены неэффективные расходы на 199 миллиардов тенге. Ситуация в энергетическом секторе требует незамедлительных мер для стабилизации тарифной политики и обеспечения прозрачности финансовых потоков.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Вот эту прокладку как "Самрук-Энерго" надо удалять навсегда. Ещё из той же серии есть "Самрук-Казына", так же подлежит удалению.
13.05.2025, 09:07
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