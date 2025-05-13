18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
513.74
569.17
6.33
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.05.2025, 14:36

Минсельхоз о дорогом картофеле: "Это премиальный продукт"

Новости Казахстана 0 439

В Казахстане цена на молодой картофель достигла 1300 тенге за килограмм, что вызвало недоумение среди потребителей. В Министерстве сельского хозяйства объяснили, что повышение стоимости связано с особенностями выращивания и высоким спросом в межсезонье. При этом дефицита картофеля в стране нет, а цены на социально значимый продукт остаются под контролем, сообщает  Lada.kz  со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Резкий рост цен на картофель: что происходит?

В начале мая 2025 года казахстанцы обратили внимание на резкий рост цен на молодой картофель. В некоторых торговых точках цена на ранний картофель достигла 1300 тенге за килограмм. Такая ситуация вызвала недоумение среди потребителей и активные обсуждения в социальных сетях.

На брифинге в правительстве вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов прокомментировал ситуацию и объяснил, почему цены на картофель резко подскочили.

"Цена связана с технологией возделывания. Это ранний картофель, который выращивается под пленкой в Туркестанской области. Дополнительные затраты на технологию возделывания, а также ажиотажный спрос в межсезонье стали основными причинами роста стоимости," — отметил Султанов.

Почему "молодой" картофель такой дорогой?

По словам представителя Минсельхоза, стоимость раннего картофеля также обусловлена его "физической привлекательностью".

  • Тонкая кожура, только собранный урожай и свежий внешний вид делают его привлекательным для покупателей.

  • Премиальный статус продукта позволяет формировать цену выше средней.

  • Кроме того, это сезонный продукт, который выращивается по более затратной технологии — под плёнкой, что увеличивает себестоимость.

Есть ли дефицит картофеля?

В Министерстве заверили, что дефицита картофеля в Казахстане нет. В этом году в стране выращено:

  • 15 тысяч тонн премиального раннего картофеля;

  • 2,6 миллиона тонн социального картофеля.

Социально значимый картофель, который составляет основную часть потребления, реализуется по контролируемой цене — около 400 тенге за килограмм.

"Основная часть картофеля в Казахстане — это социальный продукт, цена на который регулируется государством. А вот молодой картофель — это уже премиальный товар, и цена на него не контролируется," — пояснил Султанов.

Ранее выявленные нарушения

В марте 2025 года правительство уже сообщало о значительном росте цен на картофель (+19,3%), капусту (+23,2%) и говядину (+9%). В некоторых регионах были выявлены случаи, когда заявленные объемы картофеля не соответствовали фактическим запасам, что привело к выговорам местным властям.

Таким образом, основной причиной роста цен на молодой картофель является его премиальный статус и повышенные затраты на выращивание. При этом, по данным Минсельхоза, дефицита картофеля в стране не ожидается, а цены на основной продукт остаются под контролем.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
За такие слова министра СХ надо в тюрьму сажать. Сколько можно проводить эксперименты на народе.
13.05.2025, 12:51
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле