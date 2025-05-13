Минсельхоз о дорогом картофеле: "Это премиальный продукт"

В Казахстане цена на молодой картофель достигла 1300 тенге за килограмм, что вызвало недоумение среди потребителей. В Министерстве сельского хозяйства объяснили, что повышение стоимости связано с особенностями выращивания и высоким спросом в межсезонье. При этом дефицита картофеля в стране нет, а цены на социально значимый продукт остаются под контролем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Резкий рост цен на картофель: что происходит?

В начале мая 2025 года казахстанцы обратили внимание на резкий рост цен на молодой картофель. В некоторых торговых точках цена на ранний картофель достигла 1300 тенге за килограмм. Такая ситуация вызвала недоумение среди потребителей и активные обсуждения в социальных сетях.

На брифинге в правительстве вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов прокомментировал ситуацию и объяснил, почему цены на картофель резко подскочили.

"Цена связана с технологией возделывания. Это ранний картофель, который выращивается под пленкой в Туркестанской области. Дополнительные затраты на технологию возделывания, а также ажиотажный спрос в межсезонье стали основными причинами роста стоимости," — отметил Султанов.

Почему "молодой" картофель такой дорогой?

По словам представителя Минсельхоза, стоимость раннего картофеля также обусловлена его "физической привлекательностью".

Тонкая кожура, только собранный урожай и свежий внешний вид делают его привлекательным для покупателей.

Премиальный статус продукта позволяет формировать цену выше средней.

Кроме того, это сезонный продукт, который выращивается по более затратной технологии — под плёнкой, что увеличивает себестоимость.

Есть ли дефицит картофеля?

В Министерстве заверили, что дефицита картофеля в Казахстане нет. В этом году в стране выращено:

15 тысяч тонн премиального раннего картофеля;

2,6 миллиона тонн социального картофеля.

Социально значимый картофель, который составляет основную часть потребления, реализуется по контролируемой цене — около 400 тенге за килограмм.

"Основная часть картофеля в Казахстане — это социальный продукт, цена на который регулируется государством. А вот молодой картофель — это уже премиальный товар, и цена на него не контролируется," — пояснил Султанов.

Ранее выявленные нарушения

В марте 2025 года правительство уже сообщало о значительном росте цен на картофель (+19,3%), капусту (+23,2%) и говядину (+9%). В некоторых регионах были выявлены случаи, когда заявленные объемы картофеля не соответствовали фактическим запасам, что привело к выговорам местным властям.

Таким образом, основной причиной роста цен на молодой картофель является его премиальный статус и повышенные затраты на выращивание. При этом, по данным Минсельхоза, дефицита картофеля в стране не ожидается, а цены на основной продукт остаются под контролем.