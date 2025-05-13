Аномальная жара до +44 °C накроет Казахстан

В Казахстане ожидается резкое повышение температуры воздуха — столбики термометров могут подняться до +44 °C. Синоптики предупреждают о высоком риске пожаров в ряде регионов. Власти рекомендуют населению соблюдать меры предосторожности и избегать пребывания на солнце в дневное время, сообщает Lada.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет.
Синоптики сообщили о резком повышении температуры воздуха в Казахстане. В период с 13 по 15 мая температура на юге страны может достигнуть +44 °C. Причиной аномальной жары стало поступление горячих и сухих воздушных масс из южных регионов.
Южные области: Температура воздуха ожидается в диапазоне от +35 °C до +44 °C.
Центральные регионы: Потеплеет до +35 °C – +38 °C.
Акмолинская область: Прогнозируется от +30 °C до +35 °C.
Западные и северные регионы: Ожидаются кратковременные дожди с грозами и градом.
В связи с высокой температурой и сухой погодой в ряде областей объявлена чрезвычайная пожарная опасность. В зоне риска находятся:
Мангистауская область
Карагандинская область
Актюбинская область
Жамбылская область
Туркестанская область
Алматинская область
Павлодарская область
Костанайская область
Абайская область
Акмолинская область
Избегайте длительного пребывания на открытом солнце.
Носите легкую светлую одежду и головные уборы.
Увлажняйте воздух в помещении и проветривайте его.
Употребляйте больше жидкости для предотвращения обезвоживания.
Не оставляйте детей и домашних животных в закрытых автомобилях.
При появлении признаков теплового удара (головокружение, слабость, тошнота) незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.
Синоптики прогнозируют, что аномальная жара продлится до 15 мая, после чего температура постепенно начнет снижаться. В западных и северных регионах ожидаются осадки и понижение температуры до +30 °C. В центральных и южных областях по-прежнему сохранится сухая и жаркая погода.
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