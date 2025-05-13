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13.05.2025, 15:12

Аномальная жара до +44 °C накроет Казахстан

Новости Казахстана 0 1 682

В Казахстане ожидается резкое повышение температуры воздуха — столбики термометров могут подняться до +44 °C. Синоптики предупреждают о высоком риске пожаров в ряде регионов. Власти рекомендуют населению соблюдать меры предосторожности и избегать пребывания на солнце в дневное время, сообщает  Lada.kz  со ссылкой на  РГП "Казгидромет.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Аномальная жара: чего ждать казахстанцам?

Синоптики сообщили о резком повышении температуры воздуха в Казахстане. В период с 13 по 15 мая температура на юге страны может достигнуть +44 °C. Причиной аномальной жары стало поступление горячих и сухих воздушных масс из южных регионов.

Прогноз по регионам

  • Южные области: Температура воздуха ожидается в диапазоне от +35 °C до +44 °C.

  • Центральные регионы: Потеплеет до +35 °C – +38 °C.

  • Акмолинская область: Прогнозируется от +30 °C до +35 °C.

  • Западные и северные регионы: Ожидаются кратковременные дожди с грозами и градом.

Высокий риск пожаров

В связи с высокой температурой и сухой погодой в ряде областей объявлена чрезвычайная пожарная опасность. В зоне риска находятся:

  • Мангистауская область

  • Карагандинская область

  • Актюбинская область

  • Жамбылская область

  • Туркестанская область

  • Алматинская область

  • Павлодарская область

  • Костанайская область

  • Абайская область

  • Акмолинская область

Рекомендации для населения

  • Избегайте длительного пребывания на открытом солнце.

  • Носите легкую светлую одежду и головные уборы.

  • Увлажняйте воздух в помещении и проветривайте его.

  • Употребляйте больше жидкости для предотвращения обезвоживания.

  • Не оставляйте детей и домашних животных в закрытых автомобилях.

  • При появлении признаков теплового удара (головокружение, слабость, тошнота) незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

Прогноз на предстоящие дни

Синоптики прогнозируют, что аномальная жара продлится до 15 мая, после чего температура постепенно начнет снижаться. В западных и северных регионах ожидаются осадки и понижение температуры до +30 °C. В центральных и южных областях по-прежнему сохранится сухая и жаркая погода.

 

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