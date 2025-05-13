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13.05.2025, 16:30

Есть план! Минсельхоз Казахстана поддержал легализацию промышленной конопли

Новости Казахстана 0 300

В Казахстане обсуждается возможность легализации промышленного выращивания конопли с низким содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК). Министерство сельского хозяйства и Министерство внутренних дел поддерживают инициативу, подчеркивая, что речь идет исключительно о технических сортах растения, не представляющих интереса для наркобизнеса, сообщает  Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Что известно о планах по легализации

На заседании в Мажилисе заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что правительство поручило МВД разработать законодательные поправки, направленные на легализацию промышленного производства конопли. Проект уже согласован с депутатами и Министерством сельского хозяйства.

По словам Адилова, речь идет о технической конопле с содержанием ТГК от 0,1% до 0,3%, что соответствует международным стандартам. Такие сорта не обладают психоактивными свойствами и не интересны для незаконного оборота наркотиков.

"Промышленная конопля практически не содержит одурманивающих веществ. Для лиц, употребляющих и продающих наркотики, такая конопля абсолютно никакого интереса представлять не будет", — отметил Адилов.

Текущая ситуация

В настоящее время в Казахстане промышленное производство конопли с нулевым содержанием ТГК не запрещено. Комитет по противодействию наркобизнесу уже выдал четыре лицензии предпринимателям на выращивание технических сортов конопли.

Минсельхоз поддерживает инициативу, подчеркивая экономический потенциал промышленной конопли в текстильной, строительной и фармацевтической отраслях.

Следующие шаги

Ожидается, что в ближайшее время будут внесены соответствующие изменения в законодательство, регулирующее выращивание и переработку технической конопли. Это позволит расширить возможности для предпринимателей и привлечь инвестиции в аграрный сектор.

Важно отметить, что легализация касается исключительно технических сортов конопли с низким содержанием ТГК и не распространяется на сорта, используемые в рекреационных целях.

Казахстан делает шаги к легализации промышленного выращивания конопли, следуя мировым тенденциям и учитывая экономические выгоды. При этом власти подчеркивают, что контроль над содержанием ТГК и предотвращение незаконного оборота остаются приоритетами.

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