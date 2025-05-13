В спецЦОНах Казахстана теперь фотографируют всех посетителей

В Казахстане в мае 2025 года началось внедрение процедуры фотографирования посетителей специальных центров обслуживания населения (спецЦОНов). Эта мера направлена на усиление безопасности и предотвращение мошенничества при получении государственных услуг, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Tengri Auto .

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Зачем фотографируют посетителей спецЦОНов?

Фотографирование посетителей спецЦОНов введено для:

Подтверждения личности : обеспечение соответствия между заявителем и предоставляемыми документами.

Предотвращения мошенничества : снижение риска использования поддельных документов или представления интересов другого лица без доверенности.

Улучшения качества обслуживания: создание базы данных для более эффективного и персонализированного предоставления услуг.

Как это работает?

При посещении спецЦОНа гражданин проходит процедуру фотографирования, после чего изображение сохраняется в системе. Это изображение используется исключительно для внутренних нужд и не передается третьим лицам без согласия гражданина.

Где уже внедрена эта практика?

На текущий момент процедура фотографирования посетителей спецЦОНов внедрена в нескольких регионах Казахстана в пилотном режиме. Планируется поэтапное расширение этой практики на всю территорию страны после оценки эффективности и получения обратной связи от граждан.

Правовая основа

Внедрение процедуры фотографирования посетителей спецЦОНов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим защиту персональных данных и обеспечение безопасности государственных услуг.

Мнение общественности

Реакция граждан на нововведение разделилась:

Поддержка : многие считают, что это повысит безопасность и предотвратит мошенничество.

Опасения: некоторые выражают обеспокоенность по поводу конфиденциальности и возможного неправомерного использования фотографий.

Власти заверяют, что все данные будут храниться в защищенных системах, а доступ к ним будет строго ограничен.

Что нужно знать посетителям спецЦОНов?

Будьте готовы к процедуре фотографирования при посещении спецЦОНа.

Процедура бесплатна и занимает минимальное время.

Ваши данные будут использоваться только для обеспечения безопасности и качества предоставляемых услуг.

Если у вас есть вопросы или замечания по поводу процедуры, вы можете обратиться к сотрудникам спецЦОНа или воспользоваться горячей линией для получения дополнительной информации.