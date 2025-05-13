В спецЦОНах Казахстана теперь фотографируют всех посетителей

В Казахстане в мае 2025 года началось внедрение процедуры фотографирования посетителей специальных центров обслуживания населения (спецЦОНов). Эта мера направлена на усиление безопасности и предотвращение мошенничества при получении государственных услуг, сообщает Lada.kz. со ссылкой на Tengri Auto.
Фотографирование посетителей спецЦОНов введено для:
Подтверждения личности: обеспечение соответствия между заявителем и предоставляемыми документами.
Предотвращения мошенничества: снижение риска использования поддельных документов или представления интересов другого лица без доверенности.
Улучшения качества обслуживания: создание базы данных для более эффективного и персонализированного предоставления услуг.
При посещении спецЦОНа гражданин проходит процедуру фотографирования, после чего изображение сохраняется в системе. Это изображение используется исключительно для внутренних нужд и не передается третьим лицам без согласия гражданина.
На текущий момент процедура фотографирования посетителей спецЦОНов внедрена в нескольких регионах Казахстана в пилотном режиме. Планируется поэтапное расширение этой практики на всю территорию страны после оценки эффективности и получения обратной связи от граждан.
Внедрение процедуры фотографирования посетителей спецЦОНов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим защиту персональных данных и обеспечение безопасности государственных услуг.
Реакция граждан на нововведение разделилась:
Поддержка: многие считают, что это повысит безопасность и предотвратит мошенничество.
Опасения: некоторые выражают обеспокоенность по поводу конфиденциальности и возможного неправомерного использования фотографий.
Власти заверяют, что все данные будут храниться в защищенных системах, а доступ к ним будет строго ограничен.
Будьте готовы к процедуре фотографирования при посещении спецЦОНа.
Процедура бесплатна и занимает минимальное время.
Ваши данные будут использоваться только для обеспечения безопасности и качества предоставляемых услуг.
Если у вас есть вопросы или замечания по поводу процедуры, вы можете обратиться к сотрудникам спецЦОНа или воспользоваться горячей линией для получения дополнительной информации.
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