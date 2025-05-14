В Казахстане женщина получила шестизначный штраф за букет и клубнику

В Уральске женщину оштрафовали на 550 480 тенге за то, что она отправила инспектору службы пробации букет цветов и коробку клубники в шоколаде на день рождения. Суд признал её действия незаконными, расценив их как незаконное материальное вознаграждение должностному лицу. Этот случай подчёркивает строгие антикоррупционные нормы в Казахстане, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Tengrinews.kz .

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В Уральске женщина, состоящая на учёте в пробационной службе по делу о мошенничестве, получила штраф в размере 550 480 тенге. Она отправила букет цветов и коробку клубники в шоколаде инспектору службы пробации на его день рождения. Суд квалифицировал её действия как незаконное материальное вознаграждение должностному лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, в соответствии со статьёй 676 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Республики Казахстан.

Согласно статье 676 КоАП, даже подарки без признаков уголовного преступления могут быть расценены как взятка, если их стоимость превышает 2 МРП (7 864 тенге). В 2025 году максимальный штраф по этой статье может достигать 200 МРП (786 400 тенге).

Исключение составляют подарки, стоимость которых не превышает 5 МРП (19 660 тенге), сделанные в рамках официальных протокольных мероприятий или от имени организации. В данном случае, подарок в виде букета и коробки клубники был расценен судом как попытка оказать материальное воздействие на должностное лицо.

Этот случай ещё раз подчёркивает важность соблюдения антикоррупционного законодательства в Казахстане, особенно в отношении подарков государственным служащим. Эксперты напоминают, что любые действия, которые могут быть интерпретированы как попытка повлиять на решение чиновника, могут стать основанием для административной ответственности.