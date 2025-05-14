18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
513.74
569.17
6.33
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.05.2025, 19:06

В Казахстане женщина получила шестизначный штраф за букет и клубнику

Новости Казахстана 0 589

В Уральске женщину оштрафовали на 550 480 тенге за то, что она отправила инспектору службы пробации букет цветов и коробку клубники в шоколаде на день рождения. Суд признал её действия незаконными, расценив их как незаконное материальное вознаграждение должностному лицу. Этот случай подчёркивает строгие антикоррупционные нормы в Казахстане, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Уральске женщина, состоящая на учёте в пробационной службе по делу о мошенничестве, получила штраф в размере 550 480 тенге. Она отправила букет цветов и коробку клубники в шоколаде инспектору службы пробации на его день рождения. Суд квалифицировал её действия как незаконное материальное вознаграждение должностному лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, в соответствии со статьёй 676 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Республики Казахстан.

Согласно статье 676 КоАП, даже подарки без признаков уголовного преступления могут быть расценены как взятка, если их стоимость превышает 2 МРП (7 864 тенге). В 2025 году максимальный штраф по этой статье может достигать 200 МРП (786 400 тенге).

Исключение составляют подарки, стоимость которых не превышает 5 МРП (19 660 тенге), сделанные в рамках официальных протокольных мероприятий или от имени организации. В данном случае, подарок в виде букета и коробки клубники был расценен судом как попытка оказать материальное воздействие на должностное лицо.

Этот случай ещё раз подчёркивает важность соблюдения антикоррупционного законодательства в Казахстане, особенно в отношении подарков государственным служащим. Эксперты напоминают, что любые действия, которые могут быть интерпретированы как попытка повлиять на решение чиновника, могут стать основанием для административной ответственности.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле