Вице-министр цифрового развития ушел в отставку: Четвертого оператора связи не будет

Асхат Оразбек завершил свою работу в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Вице-министр отметился громким заявлением о введении четвертого оператора связи, но позднее опроверг собственные слова, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Tengrinews.kz .

Асхат Оразбек. Фото:gov.kz

В пресс-службе Министерства цифрового развития Казахстана сообщили о завершении срока полномочий Асхата Оразбека на посту вице-министра. Оразбек занимал эту должность с апреля 2019 года. Ранее он был вице-президентом Ассоциации развития блокчейна и криптотехнологий в Казахстане.

В январе 2025 года на одном из правительственных брифингов Оразбек заявил, что если операторы сотовой связи не улучшат качество предоставляемых услуг, на рынок может быть выведен новый оператор.

«Если ситуация на рынке не изменится, я хочу, чтобы операторы тоже услышали — мы подготовили полосы частот для еще одного оператора. Мы запустим на рынок четвертого мобильного оператора, если ничего не изменится», — сказал он.

Однако уже через несколько недель чиновник выступил с опровержением, отметив, что его слова были неправильно интерпретированы.