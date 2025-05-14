Азамат Токтаубаев: осуждённый за нападение, находился на свободе в день убийства Шерзата

Один из фигурантов дела об убийстве 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре, Азамат Токтаубаев, ранее был приговорён к семи годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Однако в день трагедии он находился на свободе. Прокуратура Алматинской области предоставила разъяснения по этому поводу, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Азамат Токтаубаев, один из подсудимых по делу об убийстве Шерзата Болата, ранее был осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (пункт 7 части 2 статьи 106 УК РК). Приговор Талгарского районного суда от 17 октября 2024 года назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

Несмотря на это, в день убийства Шерзата, произошедшего 4 октября 2024 года, Токтаубаев находился на свободе. В прокуратуре Алматинской области пояснили, что в ходе следствия постановлением следственного суда Талгарского района от 15 декабря 2023 года в отношении Токтаубаева была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Таким образом, на момент совершения преступления он должен был находиться под домашним арестом.

В рамках расследования дела об убийстве Шерзата Болата установлено, что в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошёл конфликт, в результате которого 16-летний подросток получил смертельные ножевые ранения. По версии следствия, после того как Шерзат уже был ранен ножом, его "добивала" группа нападавших.

Главным обвиняемым в убийстве является Абзал Шынасыл, которому предъявлены обвинения по статье 99, части 2 УК РК (убийство) и статье 293, части 3 УК РК (хулиганство). Равиль Сакиев обвиняется в хулиганстве и покушении на убийство (статья 99, часть 2, статья 24, часть 3 УК РК). Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Нурбол Токтаубаев, Азамат Токтаубаев и Дидар Калиахмет обвиняются по статье 293 УК РК (хулиганство). Несовершеннолетний Ы. Д. обвиняется по статье "Недонесение о тяжком преступлении".

Судебный процесс проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу в Талдыкоргане. Подсудимые отказались от суда присяжных, и дело рассматривается в обычном составе. Ранее сообщалось, что судебные заседания проходят в открытом режиме.

Расследование убийства Шерзата Болата взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД. Семье Шерзата Болата обеспечили охрану. Позже сгорел дом семьи погибшего. Генпрокуратура пообещала найти виновных в поджоге.

9 декабря было найдено тело дяди Шерзата Болата, который, по предварительной информации, покончил с собой, оставив предсмертную записку. 11 декабря отца Шерзата Болата арестовали на 15 суток.

Ранее в сети появились видео конфликта в магазине, в результате которого был жестоко убит 16-летний Шерзат Болат. Судя по кадрам, это запись с камер видеонаблюдения, которые расположены в самом магазине и перед магазином на улице.