Азамат Токтаубаев: осуждённый за нападение, находился на свободе в день убийства Шерзата

Один из фигурантов дела об убийстве 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре, Азамат Токтаубаев, ранее был приговорён к семи годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Однако в день трагедии он находился на свободе. Прокуратура Алматинской области предоставила разъяснения по этому поводу, сообщает Lada.kz. со ссылкой на Tengrinews.kz.
Азамат Токтаубаев, один из подсудимых по делу об убийстве Шерзата Болата, ранее был осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (пункт 7 части 2 статьи 106 УК РК). Приговор Талгарского районного суда от 17 октября 2024 года назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии средней безопасности.
Несмотря на это, в день убийства Шерзата, произошедшего 4 октября 2024 года, Токтаубаев находился на свободе. В прокуратуре Алматинской области пояснили, что в ходе следствия постановлением следственного суда Талгарского района от 15 декабря 2023 года в отношении Токтаубаева была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Таким образом, на момент совершения преступления он должен был находиться под домашним арестом.
В рамках расследования дела об убийстве Шерзата Болата установлено, что в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошёл конфликт, в результате которого 16-летний подросток получил смертельные ножевые ранения. По версии следствия, после того как Шерзат уже был ранен ножом, его "добивала" группа нападавших.
Главным обвиняемым в убийстве является Абзал Шынасыл, которому предъявлены обвинения по статье 99, части 2 УК РК (убийство) и статье 293, части 3 УК РК (хулиганство). Равиль Сакиев обвиняется в хулиганстве и покушении на убийство (статья 99, часть 2, статья 24, часть 3 УК РК). Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Нурбол Токтаубаев, Азамат Токтаубаев и Дидар Калиахмет обвиняются по статье 293 УК РК (хулиганство). Несовершеннолетний Ы. Д. обвиняется по статье "Недонесение о тяжком преступлении".
Судебный процесс проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу в Талдыкоргане. Подсудимые отказались от суда присяжных, и дело рассматривается в обычном составе. Ранее сообщалось, что судебные заседания проходят в открытом режиме.
Расследование убийства Шерзата Болата взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД. Семье Шерзата Болата обеспечили охрану. Позже сгорел дом семьи погибшего. Генпрокуратура пообещала найти виновных в поджоге.
9 декабря было найдено тело дяди Шерзата Болата, который, по предварительной информации, покончил с собой, оставив предсмертную записку. 11 декабря отца Шерзата Болата арестовали на 15 суток.
Ранее в сети появились видео конфликта в магазине, в результате которого был жестоко убит 16-летний Шерзат Болат. Судя по кадрам, это запись с камер видеонаблюдения, которые расположены в самом магазине и перед магазином на улице.
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