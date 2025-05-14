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14.05.2025, 09:14

Казахстан уступил Венгрии в драматичном матче на чемпионате мира по хоккею

Новости Казахстана 0 371

Сборная Казахстана по хоккею потерпела второе поражение на чемпионате мира 2025 года, уступив команде Венгрии со счётом 2:4. Матч начался с ранней шайбы соперника и завершился драматичной борьбой до последних секунд. Несмотря на усилия казахстанских хоккеистов, отыграться не удалось, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Быстрый старт венгров

Матч между сборными Казахстана и Венгрии на чемпионате мира 2025 года в Дании начался с неприятного сюрприза для казахстанской команды. Уже на 15-й секунде встречи Янош Хари открыл счёт, поразив ворота казахстанцев. В конце первого периода венгры удвоили своё преимущество, закрепив лидерство.

Ответ Казахстана

Во втором периоде казахстанская сборная смогла сократить отставание благодаря точному броску Никиты Михайлиса. Однако надежды на камбэк были недолгими. Сразу после перерыва, на 14-й секунде третьего периода, Вильмош Галло забросил третью шайбу в ворота Казахстана, а спустя несколько минут Петер Винце довёл счёт до 4:1 в пользу Венгрии.

Финальный штурм

На последней минуте основного времени казахстанцы смогли сократить разрыв благодаря голу Орехова, установив окончательный счёт 2:4. Несмотря на активные попытки изменить ход игры, сборная Казахстана не смогла переломить ситуацию и потерпела второе поражение в группе.Н

Положение в группе

После трёх матчей на групповом этапе чемпионата мира 2025 года сборная Казахстана имеет одну победу и два поражения. Ранее команда одержала победу над Норвегией со счётом 2:1 и уступила Германии 1:4. Следующий матч казахстанцы проведут против сборной США.

Матч между Казахстаном и Венгрией стал одним из самых напряжённых на текущем этапе турнира, продемонстрировав высокий уровень конкуренции и непредсказуемость исходов на чемпионате мира по хоккею 2025 года.

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