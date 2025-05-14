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14.05.2025, 10:12

Младший брат Димаша Кудайбергена поддержал челлендж и развеселил поклонников

Новости Казахстана 0 478

Мансур Кудайберген, младший брат всемирно известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, принял участие в челлендже, посвящённом выходу нового клипа "Тау ішінде". Своим креативным видео он не только поддержал брата, но и вызвал улыбки у многочисленных поклонников. Ролик был опубликован 13 мая 2025 года в Instagram, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на Zakon.kz.

Кадр из instagram
Кадр из instagram

Поддержка брата с юмором

Димаш Кудайберген объявил о запуске челленджа в преддверии премьеры своего нового клипа "Тау ішінде". Участникам было предложено снять короткое видео (до 30 секунд) под новый трек и опубликовать его в TikTok или Instagram с хэштегом #TauIshindeChallenge. Премьера клипа запланирована на 15 мая в 20:00 по времени Астаны на YouTube-канале артиста.

Мансур Кудайберген решил не оставаться в стороне и снял собственное видео, которое опубликовал в Instagram 13 мая. В подписи к ролику он отметил:

"В честь выхода клипа и челленджа 'Тау ішінде' моего брата я решил снять креативное видео. Сразу скажу: в конкурсе я не участвую. Видео снято, чтобы повеселиться, добавить свою каплю юмора и парочку идей, которые пришли в голову на высоте вдохновения (или давления, кто знает). Так что не судите строго – судите с улыбкой!

Реакция поклонников

Публикация Мансура вызвала бурную реакцию среди поклонников Димаша. Многие отметили оригинальность и чувство юмора младшего Кудайбергена:

  • "Отличная поддержка".

  • "Мансур, креативненько".

  • "Мансур выиграл этот челендж".

  • "Красавчик Мансур! Прикольно! Улыбнуло".

  • "Вот это поддержка премьеры! Классно, Мансур!"

  • "Молодец, Мансур! Ох и песня, цепляющая! Напеваю постоянно".

  • "Браво! Для начала совсем неплохо! Хорошо, что этот клип вне конкурса".

  • "Супер! Талантливый человек талантлив во всем! Ждем у нас в Риге, обещаем, что все будет включено!"

  • "Дорогой Мансур, важно в первую очередь желание, а исполнение неплохое получилось! А юмор помогает жить легче".

  • "Прикольно получилось, Мансур! Главное, что лицо серьезное везде сохранил. Мансур, ты точно не передумал участвовать в челлендже?"

Таким образом, Мансур Кудайберген не только поддержал творческую инициативу брата, но и продемонстрировал собственный талант и чувство юмора, что не осталось незамеченным среди поклонников.

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