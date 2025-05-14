Казахстан и Иордания свяжет прямой авиарейс в 2026 году

С июня 2026 года между Казахстаном и Иорданией будет запущен прямой авиарейс. Соглашение об открытии маршрута достигнуто в ходе встречи представителей Министерства транспорта РК и посольства Иордании. Перевозку планирует осуществлять авиакомпания Royal Jordanian с частотой два рейса в неделю, сообщает Lada.kz . со сылкой на Zakon.kz .

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Сегодня, 14 мая 2025 года, Министерство транспорта Республики Казахстан сообщило о достигнутой договоренности с иорданской стороной об открытии прямого авиасообщения между двумя странами. Встреча вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева с послом Хашимитского Королевства Иордания в Казахстане Хамзой Аль-Омари прошла в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время визита президента Касым-Жомарта Токаева в Иорданию в феврале текущего года.

В ходе переговоров стороны обсудили возможность подписания соглашения о воздушном сообщении и выразили готовность к открытию прямых рейсов. Посол Иордании проинформировал о планах авиакомпании Royal Jordanian начать выполнение прямых рейсов в Казахстан с июня 2026 года с частотой два рейса в неделю. Казахстанская сторона, в свою очередь, выразила готовность оказать необходимое содействие в реализации этого проекта.

Дополнительные соглашения

Кроме того, стороны согласовали сроки подписания соглашения о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов между Казахстаном и Иорданией. Это соглашение направлено на укрепление сотрудничества в сфере морского транспорта и обеспечения безопасности мореплавания.

Туристический потенциал Иордании

Иордания представляет собой привлекательное направление для казахстанских туристов благодаря богатой культуре, историческим достопримечательностям и природным красотам. Страна предлагает уникальную возможность отдохнуть как на побережье Красного моря, так и на Мертвом море, известном своими целебными свойствами.

Открытие прямого авиарейса между Казахстаном и Иорданией способствует развитию туристических связей и укреплению двустороннего сотрудничества в различных сферах.