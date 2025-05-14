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14.05.2025, 11:42

В Казахстане зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости

Новости Казахстана 0 730

В первом квартале 2025 года в Казахстане родилось 77,3 тысячи детей — это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель стал самым низким с 2014 года. Снижение рождаемости отмечается во всех регионах страны, особенно в сельской местности, сообщает  Lada.kz со ссылкой на  Tengri Life.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Рекордно низкие показатели

Согласно данным Первого кредитного бюро, в январе–марте 2025 года в Казахстане родилось 77,3 тысячи детей, что на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это самый низкий показатель за последние 11 лет. Ранее количество новорождённых в первом квартале не опускалось ниже 90 тысяч.

Снижение по регионам

Снижение рождаемости зафиксировано во всех 20 регионах страны. Наиболее значительное падение наблюдается в Акмолинской области (минус 22%) и Жетысуской области (минус 20,1%). В сельской местности снижение составило 18,1%, в городах — 14,2%.

Общий коэффициент рождаемости

Общий коэффициент рождаемости снизился до 15,39 на 1000 человек, что на 2,94 пункта меньше по сравнению с первым кварталом 2024 года. Эксперты отмечают, что негативный тренд начался ещё в 2015 году и продолжает усиливаться.

Естественный прирост населения

Число умерших за тот же период составило 31 тысячу человек, что на 7,2% меньше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, естественный прирост населения (разница между родившимися и умершими) снизился на 20,7%, составив 46,3 тысячи человек — минимальное значение с 2014 года.

Снижение рождаемости в Казахстане вызывает обеспокоенность среди специалистов и требует принятия мер для стабилизации демографической ситуации.

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