Ветер унес миллиарды: как разворовали деньги на ВЭС в Ерейментау

В Астане завершился судебный процесс по делу о хищении более 8,5 млрд тенге, выделенных на строительство ветряной электростанции в Ерейментау. Двое подсудимых признаны виновными и приговорены к лишению свободы. Суд частично удовлетворил гражданский иск пострадавшей компании, сообщает Lada.kz . со сылкой на Zakon.kz .

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Хищение средств через фиктивные договоры

Суд установил, что в период с 2020 по 2022 год двое обвиняемых, действуя по предварительному сговору, похитили более 8,5 млрд тенге у ТОО "Ereymentau Wind Power". Средства, выделенные на реализацию проекта строительства ветряной электростанции мощностью 50 МВт, были выведены через фиктивные договоры с аффилированными компаниями.

Дополнительные эпизоды мошенничества

В октябре 2021 года одна из подсудимых заключила договор с АО "Самрук-Энерго" на поставку трансформаторных подстанций. Однако обязательства по контракту не были выполнены, что нанесло компании ущерб свыше 157 млн тенге.

Приговор суда

Суд приговорил подсудимую Б. к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы, лишив её государственной награды — ордена "Құрмет".

Подсудимый М. получил 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Суд также постановил взыскать с обвиняемых более 8,5 млрд тенге и 3 млн тенге судебных расходов в пользу ТОО "Ereymentau Wind Power".

Предыстория дела

В 2020 году ТОО "Ereymentau Wind Power" заключило договор на строительство ветряной электростанции мощностью 50 МВт. Подрядчик получил аванс в размере 10,5 млрд тенге, который впоследствии был увеличен ещё на 5,5 млрд тенге. Однако строительство так и не началось.

Последствия для энергетического сектора

Мошенничество в сфере возобновляемой энергетики негативно сказывается на инвестиционном климате Казахстана. Инцидент с ВЭС в Ерейментау показывает необходимость усиления контроля за использованием бюджетных средств и привлечения к ответственности лиц, причастных к финансовым махинациям.