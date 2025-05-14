В Алматы выпустили первый гастрогид: более 140 заведений и маршрутов

Бюро туризма Алматы представило первый официальный гастрономический гид города. В него вошли более 140 заведений и тематических маршрутов, отражающих кулинарное разнообразие мегаполиса. Гид доступен на русском, казахском и английском языках, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Zakon.kz .

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Новый шаг в развитии гастротуризма

По информации пресс-службы акимата Алматы, гастрономический гид был создан для продвижения города как гастрономической столицы региона. В документ включены более 140 заведений, предлагающих уникальные блюда и кулинарные впечатления.

Сценарии маршрутов разработаны при участии профессиональных гидов-экскурсоводов и фуд-экспертов, что гарантирует незабываемый опыт для гостей города.

Тематические маршруты

Гид предлагает несколько тематических туров:

Классический тур , знакомящий с историей Алматы через кулинарные традиции.

Традиционный гид , погружающий в казахскую кухню.

Мультикультурный гид , отражающий разнообразие кулинарных традиций страны.

Горы и гастрономия , сочетающий активный отдых с дегустациями и видом на горы.

Инстаграмбл-маршрут , включающий фотогеничные локации.

Art&Eat, с концептуальными заведениями и уклоном в искусство.

Также в гид включены маршруты по стритфуду и барам.

Специалитеты и фуд-сувениры

В гастрогид вошел список специалитетов — уникальных блюд, характерных только для Алматы, а также перечень фуд-сувениров, которые можно увезти с собой на память о путешествии.

Доступность гида

Проект подготовлен на трех языках — русском, казахском и английском, чтобы быть удобным для широкой аудитории.

Печатная версия гида будет раздаваться туристам, а версия на английском языке предоставляться на пограничном контроле и в туристских информационных точках.