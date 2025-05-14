18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
506.21
568.42
6.3
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.05.2025, 15:39

В Алматы выпустили первый гастрогид: более 140 заведений и маршрутов

Новости Казахстана 0 408

 Бюро туризма Алматы представило первый официальный гастрономический гид города. В него вошли более 140 заведений и тематических маршрутов, отражающих кулинарное разнообразие мегаполиса. Гид доступен на русском, казахском и английском языках, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Новый шаг в развитии гастротуризма

По информации пресс-службы акимата Алматы, гастрономический гид был создан для продвижения города как гастрономической столицы региона. В документ включены более 140 заведений, предлагающих уникальные блюда и кулинарные впечатления.
Сценарии маршрутов разработаны при участии профессиональных гидов-экскурсоводов и фуд-экспертов, что гарантирует незабываемый опыт для гостей города.

Тематические маршруты

Гид предлагает несколько тематических туров:

  • Классический тур, знакомящий с историей Алматы через кулинарные традиции.

  • Традиционный гид, погружающий в казахскую кухню.

  • Мультикультурный гид, отражающий разнообразие кулинарных традиций страны.

  • Горы и гастрономия, сочетающий активный отдых с дегустациями и видом на горы.

  • Инстаграмбл-маршрут, включающий фотогеничные локации.

  • Art&Eat, с концептуальными заведениями и уклоном в искусство.

Также в гид включены маршруты по стритфуду и барам.

Специалитеты и фуд-сувениры

В гастрогид вошел список специалитетов — уникальных блюд, характерных только для Алматы, а также перечень фуд-сувениров, которые можно увезти с собой на память о путешествии.

Доступность гида

Проект подготовлен на трех языках — русском, казахском и английском, чтобы быть удобным для широкой аудитории.
Печатная версия гида будет раздаваться туристам, а версия на английском языке предоставляться на пограничном контроле и в туристских информационных точках.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Имярек → На кол посадить, ублюдка
В Казахстане женщина получила шестизначный штраф за букет и клубнику
golden tulip → Смешно. Влетела за ягоды. А миллиардами тырят и дают взятки и все у них на мази
Уличный мордобой в Мангистау: отец снимал драку сына и заплатит штраф
fox1167 → "на отца составлен административный протокол"-----Всё правильно! Но если бы другой отец дал шапалак этому отцу--было бы вааааще супер!
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Santa → Бесспорно 100% вина водителя, но надо также учить пешеходов, чтобы не просто пёрли как по красной дорожке, а обязательно убедились что их видят водители и машина останавливается.
Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года
Aqtau_2023 → Платная она будет для всего транспорта или только для грузовых.