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14.05.2025, 14:00

Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года

Новости Казахстана 0 849

Подписан приказ Министерства транспорта от 29 апреля 2025 года "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Кандыагаш – Макат на платной основе", сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Так, установлено, что участок Кандыагаш – Макат километр автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Актобе – Атырау – граница Российской Федерации (на Астрахань) используется на платной основе.

Проезд может осуществляться по альтернативной автомобильной дороге республиканского значения Кандыагаш – Актобе –Уральск – Атырау – Макат.

Начальный пункт платной дороги – км 100, конечный пункт платной дороги – км 480+525. Протяженность платной дороги – 380 км 525 метров.

Количество полос движения по автомобильной дороге – 1 полоса в обоих направлениях.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Платная она будет для всего транспорта или только для грузовых.
14.05.2025, 09:37
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Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года
Aqtau_2023 → Платная она будет для всего транспорта или только для грузовых.