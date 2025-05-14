Президент Токаев объявил выговор министру транспорта Марату Карабаеву

В Астане под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошло заседание Совета безопасности Республики Казахстан, посвящённое вопросам развития транспортно-логистической отрасли. В ходе заседания глава государства подверг критике работу министра транспорта Марата Карабаева и объявил ему выговор за упущения в работе. Президент потребовал принять действенные меры для решения проблем в транспортной сфере, сообщает Lada.kz со ссылкой на на Акорду.

Фото пресс-службы Акорды

Сегодня, 14 мая 2025, года в Астане состоялось заседание Совета безопасности Республики Казахстан под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева, на котором рассматривались вопросы развития транспортно-логистической отрасли страны. В мероприятии приняли участие министр транспорта Марат Карабаев и руководители ряда центральных государственных органов.

В своём выступлении глава государства выразил обеспокоенность состоянием транспортной сферы, отметив наличие системных проблем и неисполнение ранее намеченных планов модернизации. Президент указал на трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов и отставание от графика реализации крупных инфраструктурных транзитных проектов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность организации "зелёных коридоров" и эффективного использования логистических преимуществ Казахстана. Он отметил, что в условиях глобальных вызовов страна должна не только сохранить, но и укрепить свои конкурентные преимущества.

Президент также заявил о необходимости насыщения рынка авиатопливом для увеличения объёмов грузоперевозок. Кроме того, была поставлена задача увеличить объёмы транзитных перевозок, что является одним из необходимых шагов для получения мультипликативного эффекта, в том числе за счёт интеграции в глобальные цепочки мировых поставок.

По итогам заседания, за упущения в работе, Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговор министру транспорта Марату Карабаеву и потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли.