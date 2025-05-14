До 7 лет лишения свободы за принуждение к браку: в Казахстане обсуждают ужесточение наказания

В Казахстане рассматривается законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак. В зависимости от обстоятельств, наказание может варьироваться от штрафа до 7 лет лишения свободы. Инициатива направлена на борьбу с насильственными браками, особенно в южных регионах страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Сегодня, 14 мая 2025 года, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Мурат Абенов сообщил о рассмотрении законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак. По его словам, данная норма включена в законопроект по оптимизации Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов.

"Рассматриваем все случаи. И там три позиции есть: по первой – штраф, где более сложные случаи, где несовершеннолетние, с применением силы – будет уголовная ответственность. Вчера депутаты поддержали, теперь будет выходить на второе чтение. На следующей неделе, скорее всего, на второе чтение", – отметил депутат.

Абенов уточнил, что точный размер штрафа пока не определён, обсуждаются варианты в размере 50 или 100 МРП. Однако в более серьёзных случаях, таких как принуждение к браку несовершеннолетних, применение силы или участие группы лиц, предусматривается уголовная ответственность с лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

"За три года было 214 жалоб в полиции по принуждению к вступлению в брак, о похищении из них только 10 дошло до суда. И в половине случаев ничего не сделали, отпустили. Во всех 205 случаях даже не рассматривали, закрыли уголовные дела. Хотя девушка доказывала, что её похитили, что она выпрыгнула из машины, к ней применили силу, но ничего сделать не смогли. До конца года мы надеемся, что заработает закон. В основном в южных регионах", – добавил парламентарий.

Предлагаемые изменения направлены на усиление защиты прав женщин и борьбу с насильственными браками, которые остаются актуальной проблемой в некоторых регионах Казахстана.