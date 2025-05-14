Штраф за непристёгнутый ремень в Казахстане в 2025 году составит 19 660 тенге

С 2025 года в Казахстане вступили в силу новые размеры штрафов за нарушения правил дорожного движения. За непристёгнутый ремень безопасности водителям и пассажирам грозит штраф в размере 5 месячных расчётных показателей (МРП), что составляет 19 660 тенге. Повторное нарушение влечёт удвоение суммы штрафа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Offside.kz .

Фото pixabay.com

Согласно статье 593 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП РК), все водители и пассажиры обязаны использовать ремни безопасности во время движения. Нарушение этого требования влечёт за собой административную ответственность.

В 2025 году размер одного МРП составляет 3 932 тенге. Таким образом, штраф за неиспользование ремня безопасности составляет 5 МРП, или 19 660 тенге. Это касается как водителей, так и пассажиров, включая тех, кто находится на задних сиденьях.

Если водитель или пассажир повторно нарушит это требование в течение года после первого нарушения, сумма штрафа увеличится до 10 МРП, что составляет 39 320 тенге.

Важно отметить, что ответственность за непристёгнутых пассажиров несёт водитель. Если пассажир отказывается пристегнуться, штраф будет наложен на водителя. Это особенно актуально при перевозке детей: за отсутствие детского кресла или иного удерживающего устройства штраф получает именно водитель.

Инспекторы дорожной полиции фиксируют такие нарушения с помощью визуального наблюдения во время патрулирования или с использованием камер автоматической фиксации. Если нарушение было зафиксировано камерой, уведомление о штрафе будет отправлено по почте или через приложение eGov.kz.

В случае несогласия с наложенным штрафом, водитель или пассажир имеют право обжаловать постановление в течение 10 дней с момента получения уведомления. Для успешного обжалования потребуется предоставить доказательства, такие как видеозапись с регистратора или показания свидетелей.

Соблюдение правил использования ремней безопасности — это не только обязанность по закону, но и важная мера по обеспечению личной безопасности всех участников дорожного движения.