18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
506.21
568.42
6.3
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.05.2025, 15:42

Штраф за непристёгнутый ремень в Казахстане в 2025 году составит 19 660 тенге

Новости Казахстана 0 1 415

С 2025 года в Казахстане вступили в силу новые размеры штрафов за нарушения правил дорожного движения. За непристёгнутый ремень безопасности водителям и пассажирам грозит штраф в размере 5 месячных расчётных показателей (МРП), что составляет 19 660 тенге. Повторное нарушение влечёт удвоение суммы штрафа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Offside.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Согласно статье 593 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП РК), все водители и пассажиры обязаны использовать ремни безопасности во время движения. Нарушение этого требования влечёт за собой административную ответственность.

В 2025 году размер одного МРП составляет 3 932 тенге. Таким образом, штраф за неиспользование ремня безопасности составляет 5 МРП, или 19 660 тенге. Это касается как водителей, так и пассажиров, включая тех, кто находится на задних сиденьях.

Если водитель или пассажир повторно нарушит это требование в течение года после первого нарушения, сумма штрафа увеличится до 10 МРП, что составляет 39 320 тенге.

Важно отметить, что ответственность за непристёгнутых пассажиров несёт водитель. Если пассажир отказывается пристегнуться, штраф будет наложен на водителя. Это особенно актуально при перевозке детей: за отсутствие детского кресла или иного удерживающего устройства штраф получает именно водитель.

Инспекторы дорожной полиции фиксируют такие нарушения с помощью визуального наблюдения во время патрулирования или с использованием камер автоматической фиксации. Если нарушение было зафиксировано камерой, уведомление о штрафе будет отправлено по почте или через приложение eGov.kz.

В случае несогласия с наложенным штрафом, водитель или пассажир имеют право обжаловать постановление в течение 10 дней с момента получения уведомления. Для успешного обжалования потребуется предоставить доказательства, такие как видеозапись с регистратора или показания свидетелей.

Соблюдение правил использования ремней безопасности — это не только обязанность по закону, но и важная мера по обеспечению личной безопасности всех участников дорожного движения.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Имярек → На кол посадить, ублюдка
В Казахстане женщина получила шестизначный штраф за букет и клубнику
golden tulip → Смешно. Влетела за ягоды. А миллиардами тырят и дают взятки и все у них на мази
Уличный мордобой в Мангистау: отец снимал драку сына и заплатит штраф
fox1167 → "на отца составлен административный протокол"-----Всё правильно! Но если бы другой отец дал шапалак этому отцу--было бы вааааще супер!
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Santa → Бесспорно 100% вина водителя, но надо также учить пешеходов, чтобы не просто пёрли как по красной дорожке, а обязательно убедились что их видят водители и машина останавливается.
Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года
Aqtau_2023 → Платная она будет для всего транспорта или только для грузовых.