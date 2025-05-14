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14.05.2025, 16:53

Казахстан признан лидером по качеству жизни среди стран Центральной Азии

Новости Казахстана 0 629

Казахстан занял 70-е место в глобальном рейтинге Human Progress Index (HPI), обогнав другие страны Центральной Азии. Рейтинг, опубликованный журналом CEOWORLD, оценивает страны по таким показателям, как качество и продолжительность жизни, уровень образования, политическая стабильность, доход на душу населения и доступ к возможностям. Соседние государства региона заняли более низкие позиции в списке, сообщает Lada.kz со ссылкой на  Tengri Travel.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Журнал CEOWORLD опубликовал свежий рейтинг Human Progress Index (HPI), в котором проанализировал такие показатели, как качество и продолжительность жизни, уровень образования, политическая стабильность, доход на душу населения и доступ к возможностям. Чем выше эти параметры — тем выше итоговая позиция страны в рейтинге.

По итогам отчета за 2024 год, лучшей страной мира по качеству жизни признана Швейцария. Далее в списке идут Норвегия и Исландия. Четвертое место занял Гонконг, опередив Швецию. Дания и Германия расположились на шестом и седьмом местах. В десятку также вошли Ирландия, Сингапур и Австралия — с восьмого по десятое места соответственно.

Турция заняла 48-е место, Россия — 59-е, Беларусь — 72-е, а Армения расположилась на 78-й строчке.

Казахстан признан лидером по качеству жизни среди стран Центральной Азии, заняв 70-е место в общемировом рейтинге. Туркменистан оказался на 96-й позиции, Узбекистан — на 108-й, Кыргызстан — на 119-й, а Таджикистан — на 128-й.

Отмечается, что для составления рейтинга аналитики CEOWORLD сравнили 196 стран по трем ключевым категориям: стабильность, удовлетворенность и баланс. Оценка проводилась по 23 показателям, каждый из которых относился к одной из этих категорий. Все параметры измерялись по 100-балльной шкале.

CEOWORLD — международное деловое издание, публикующее аналитические материалы, рейтинги и исследования в сфере экономики, инвестиций, карьеры, технологий, образования и качества жизни в разных странах.

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