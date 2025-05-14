Скончалась Сара Назарбаева — первая леди независимого Казахстана

Сегодня, 14 мая 2025 года, в Алматы на 85-м году жизни скончалась Сара Алпысовна Назарбаева — супруга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Последние недели она находилась в тяжёлом состоянии и проходила лечение в Национальном госпитале медицинского центра Управления делами президента. Сара Назарбаева была известна своей активной благотворительной и общественной деятельностью, в частности, как основательница фонда «Бөбек», сообщает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz ..

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Сара Алпысовна Назарбаева скончалась 14 мая 2025 года в Алматы на 85-м году жизни. Информация о её смерти была подтверждена рядом казахстанских СМИ. Последние недели она находилась в тяжёлом состоянии и проходила лечение в Национальном госпитале медицинского центра Управления делами президента, известном как «Совминка».

Ранее, 5 мая, стало известно о её госпитализации в критическом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось. По предварительной информации, в день смерти было принято решение об отключении её от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Сара Назарбаева родилась 12 февраля 1941 года в селе Кызылжар Карагандинской области. В 1962 году вышла замуж за Нурсултана Назарбаева. В браке у них родились три дочери: Дарига, Динара и Алия.

С 1991 по 2019 год Сара Назарбаева исполняла обязанности первой леди Казахстана. В 1992 году она основала Международный детский благотворительный фонд «Бөбек», целью которого была поддержка детей-сирот и развитие программ духовно-нравственного воспитания. Также она инициировала введение в школьную программу уроков самопознания. За свою деятельность была удостоена ряда международных наград.

В последние годы Сара Назарбаева вела закрытый образ жизни. В 2023 году СМИ сообщали, что она вернула себе девичью фамилию — Конакаева.

Официальные лица пока не делали заявлений по поводу её смерти. Однако сообщается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел в Алматы в связи с кончиной Сары Назарбаевой.