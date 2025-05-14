18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
506.21
568.42
6.3
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.05.2025, 17:01

Скончалась Сара Назарбаева — первая леди независимого Казахстана

Новости Казахстана 0 1 404

Сегодня, 14 мая 2025 года, в Алматы на 85-м году жизни скончалась Сара Алпысовна Назарбаева — супруга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Последние недели она находилась в тяжёлом состоянии и проходила лечение в Национальном госпитале медицинского центра Управления делами президента. Сара Назарбаева была известна своей активной благотворительной и общественной деятельностью, в частности, как основательница фонда «Бөбек», сообщает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz..

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Сара Алпысовна Назарбаева скончалась 14 мая 2025 года в Алматы на 85-м году жизни. Информация о её смерти была подтверждена рядом казахстанских СМИ. Последние недели она находилась в тяжёлом состоянии и проходила лечение в Национальном госпитале медицинского центра Управления делами президента, известном как «Совминка».

Ранее, 5 мая, стало известно о её госпитализации в критическом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось. По предварительной информации, в день смерти было принято решение об отключении её от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Сара Назарбаева родилась 12 февраля 1941 года в селе Кызылжар Карагандинской области. В 1962 году вышла замуж за Нурсултана Назарбаева. В браке у них родились три дочери: Дарига, Динара и Алия.

С 1991 по 2019 год Сара Назарбаева исполняла обязанности первой леди Казахстана. В 1992 году она основала Международный детский благотворительный фонд «Бөбек», целью которого была поддержка детей-сирот и развитие программ духовно-нравственного воспитания. Также она инициировала введение в школьную программу уроков самопознания. За свою деятельность была удостоена ряда международных наград.

В последние годы Сара Назарбаева вела закрытый образ жизни. В 2023 году СМИ сообщали, что она вернула себе девичью фамилию — Конакаева.

Официальные лица пока не делали заявлений по поводу её смерти. Однако сообщается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел в Алматы в связи с кончиной Сары Назарбаевой.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Имярек → На кол посадить, ублюдка
В Казахстане женщина получила шестизначный штраф за букет и клубнику
golden tulip → Смешно. Влетела за ягоды. А миллиардами тырят и дают взятки и все у них на мази
Уличный мордобой в Мангистау: отец снимал драку сына и заплатит штраф
fox1167 → "на отца составлен административный протокол"-----Всё правильно! Но если бы другой отец дал шапалак этому отцу--было бы вааааще супер!
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Santa → Бесспорно 100% вина водителя, но надо также учить пешеходов, чтобы не просто пёрли как по красной дорожке, а обязательно убедились что их видят водители и машина останавливается.
Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года
Aqtau_2023 → Платная она будет для всего транспорта или только для грузовых.