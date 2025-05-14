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14.05.2025, 18:03

Казахстан выявил новые богатства: редкоземельные металлы, уголь и золото

Новости Казахстана 0 740

В результате масштабной государственной программы геологического изучения недр в Казахстане выявлены значительные запасы редкоземельных металлов, меди, никеля, бурого угля и золота. Работы охватили более 2 миллионов квадратных километров, что составляет 91,6% от запланированной площади. Новые данные открывают перспективы для инвестиций и устойчивого развития минерально-сырьевого комплекса страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Казахстане завершён масштабный этап государственной программы геологического изучения недр, в ходе которого были выявлены значительные запасы полезных ископаемых. По данным Комитета геологии Министерства промышленности и строительства, за шесть лет геологоразведочных работ было охвачено 2,014 млн кв. км, что составляет 91,6% от запланированной площади.

На 112 объектах завершены работы по четырём основным направлениям: геологическое доизучение, минерагеническое картирование, глубинное картирование и гидрогеология. В результате выявлено 38 перспективных участков с прогнозными ресурсами:

  • редкоземельные металлы — 2,6 млн тонн;

  • медь и никель — 3,7 млн тонн;

  • бурый уголь — 1,1 млрд тонн;

  • золото — 19 тонн.

Кроме того, в нефтегазовой отрасли подтверждены извлекаемые ресурсы углеводородов в объёме 266 млн тонн на Аральском осадочном бассейне.

В начале апреля 2025 года стало известно, что карагандинские геологи открыли месторождение редкоземельных элементов. По информации Министерства индустрии и строительства, новое месторождение содержит до 1 млн тонн церия, лантана, неодима и иттрия. Глубина залежей достигает 300 метров, а среднее содержание редкоземельных элементов составляет 700 граммов на тонну.

Эти открытия открывают новые перспективы для инвестиций в минерально-сырьевой комплекс Казахстана и способствуют устойчивому развитию экономики страны.

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